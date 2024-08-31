5 погибших и Vampire: Число раненых при атаке ВСУ на Белгород превысило 40

ВСУ обстреляли белгородскую область вечером 30 августа. 

5 ПОГИБШИХ И 46 РАНЕНЫХ

Количество раненных мирных жителей при атаке ВСУ на Белгород, которая произошла вечером 30 августа, увеличилось до 46. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что 37 из них, в том числе шестеро детей, сейчас находятся в медучреждениях. По его словам, ВСУ обстреляли регион кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.

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В результате происшествия погибли пять человек: одна женщина и четверо мужчин.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе... В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что в результате атаки ВСУ в городе были пробиты кровли в двух многоквартирных домах, в которых были выбиты еще и окна. Остекление и фасады были повреждены в двух социальных и двух коммерческих объектах. К тому же, осколки повредили девять автомобилей. При этом на окраине Белгорода загорелась сухая трава, но позже пожар был потушен.

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По словам Гладкова, в Белгородском районе в поселке Дубовое недалеко от торгового центра «Сити Молл» были повреждены 13 машин. Губернатор также добавил, что после прямых попаданий ВСУ в населенном пункте загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж. Позже пожарным удалось потушить очаги возгорания. К тому же в поселке были повреждены кровли, выбиты окна в одной многоэтажке и в пяти частных домах. Между тем в Новосадовом пожарные ликвидировали возгорание сухой травы.

Известно, что сейчас на местах ЧП работают оперативные службы, специалисты стройорганизаций и управляющих компаний.

Вечером 30 августа примерно в 20:07 часов в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена ракетная опасность. В пресс-службе Следственного комитета РФ заявили о предстоящем расследовании преступления ВСУ против мирного населения Белгородской области.

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ДРУГИЕ АТАКИ

Это уже не первая атака ВСУ на Белгородскую область за последние дни. Так, вечером 29 августа украинские военные обстреляли сразу четыре населенных пункта в этом регионе. Вблизи села Илек-Кошары Ракитянского района дрон ВСУ попал в комбайн, в результате чего один человек был ранен. Пострадавшего доставили на лечение в Белгород.

К тому же, по словам Вячеслава Гладкова, в селе Теребрено Краснояружского района в результате взрыва FPV-дрона были повреждены окна двух частных домов и разрушены заборы. При этом в селе Березовка Борисовского района в результате атаки ВСУ было повреждено остекление торгового объекта.

Между тем, глава Белгородской области добавил, что из-за повреждений линии электропередачи в регионе без электроснабжения остались жители сел Тишанка, Новое, хуторов Григорьевка, Верный, Шаховка и Бочанка.

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Вечером 29 августа в Минобороны России сообщили, что с 20:30 до 21:10 часов по московскому времени российским средствам ПВО удалось предотвратить три попытки атаки ВСУ на Белгородскую область.

До этого бывший офицер армии США Скотт Беннетт в интервью «Известиям» заявил, что атаки ВСУ по приграничным территориям России, в том числе по Курской и Белгородской областям, являются попытками дестабилизации ситуации в стране.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Шебекине при обстреле ВСУ пострадала женщина.

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ФОТО: Вячеслав Гладков
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