5 погибших и Vampire: Число раненых при атаке ВСУ на Белгород превысило 40

В результате происшествия погибли пять человек: одна женщина и четверо мужчин.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе... В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что в результате атаки ВСУ в городе были пробиты кровли в двух многоквартирных домах, в которых были выбиты еще и окна. Остекление и фасады были повреждены в двух социальных и двух коммерческих объектах. К тому же, осколки повредили девять автомобилей. При этом на окраине Белгорода загорелась сухая трава, но позже пожар был потушен.