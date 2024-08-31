5 погибших и Vampire: Число раненых при атаке ВСУ на Белгород превысило 40
ВСУ обстреляли белгородскую область вечером 30 августа.
5 ПОГИБШИХ И 46 РАНЕНЫХ
Количество раненных мирных жителей при атаке ВСУ на Белгород, которая произошла вечером 30 августа, увеличилось до 46. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что 37 из них, в том числе шестеро детей, сейчас находятся в медучреждениях. По его словам, ВСУ обстреляли регион кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.
В результате происшествия погибли пять человек: одна женщина и четверо мужчин.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить в таком горе... В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона также сообщил, что в результате атаки ВСУ в городе были пробиты кровли в двух многоквартирных домах, в которых были выбиты еще и окна. Остекление и фасады были повреждены в двух социальных и двух коммерческих объектах. К тому же, осколки повредили девять автомобилей. При этом на окраине Белгорода загорелась сухая трава, но позже пожар был потушен.
По словам Гладкова, в Белгородском районе в поселке Дубовое недалеко от торгового центра «Сити Молл» были повреждены 13 машин. Губернатор также добавил, что после прямых попаданий ВСУ в населенном пункте загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж. Позже пожарным удалось потушить очаги возгорания. К тому же в поселке были повреждены кровли, выбиты окна в одной многоэтажке и в пяти частных домах. Между тем в Новосадовом пожарные ликвидировали возгорание сухой травы.
Известно, что сейчас на местах ЧП работают оперативные службы, специалисты стройорганизаций и управляющих компаний.
Вечером 30 августа примерно в 20:07 часов в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе была объявлена ракетная опасность. В пресс-службе Следственного комитета РФ заявили о предстоящем расследовании преступления ВСУ против мирного населения Белгородской области.
ДРУГИЕ АТАКИ
Это уже не первая атака ВСУ на Белгородскую область за последние дни. Так, вечером 29 августа украинские военные обстреляли сразу четыре населенных пункта в этом регионе. Вблизи села Илек-Кошары Ракитянского района дрон ВСУ попал в комбайн, в результате чего один человек был ранен. Пострадавшего доставили на лечение в Белгород.
К тому же, по словам Вячеслава Гладкова, в селе Теребрено Краснояружского района в результате взрыва FPV-дрона были повреждены окна двух частных домов и разрушены заборы. При этом в селе Березовка Борисовского района в результате атаки ВСУ было повреждено остекление торгового объекта.
Между тем, глава Белгородской области добавил, что из-за повреждений линии электропередачи в регионе без электроснабжения остались жители сел Тишанка, Новое, хуторов Григорьевка, Верный, Шаховка и Бочанка.
Вечером 29 августа в Минобороны России сообщили, что с 20:30 до 21:10 часов по московскому времени российским средствам ПВО удалось предотвратить три попытки атаки ВСУ на Белгородскую область.
До этого бывший офицер армии США Скотт Беннетт в интервью «Известиям» заявил, что атаки ВСУ по приграничным территориям России, в том числе по Курской и Белгородской областям, являются попытками дестабилизации ситуации в стране.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Шебекине при обстреле ВСУ пострадала женщина.
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