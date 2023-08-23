Собянин: при падении беспилотника в районе «Москва-Сити» выбило окна в здании
23 августа 202305:36
В Москве экстренные службы осматривают территорию в «Москва-Сити», сообщил в Telegram глава города Сергей Собянин.
По его словам, там в результате удара беспилотника выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Отмечается, что в результате атаки дронов пострадавших нет.
Минувшей ночью Украина запустила три летательных аппарата. Два из них были сбиты средствами ПВО, еще один подавлен средствами РЭБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru