Собянин: при падении беспилотника в районе «Москва-Сити» выбило окна в здании

По его словам, там в результате удара беспилотника выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Отмечается, что в результате атаки дронов пострадавших нет.

Минувшей ночью Украина запустила три летательных аппарата. Два из них были сбиты средствами ПВО, еще один подавлен средствами РЭБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

