Крупномасштабное бедствие: Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1 тысячу
По данным СМИ, количество пострадавших при ЧП увеличилось почти до 2,4 тысяч человек.
Накануне в Мьянме произошло крупное землетрясение, унесшее жизни сотен человек. В результате ЧП в стране также произошли серьезные разрушения. Стихийное бедствие затронуло и другие государства региона. Однако специалисты говорят, что ситуация с подземными толчками является стандартной для этой местности. В туриндустрии также уверяют, что это не отразится на российских туристах.
ЖЕРТВЫ И ПОСТРАДАВШИЕ
29 марта стало известно, что количестве погибших в результате произошедшего накануне землетрясения в Мьянме превысило тысячу человек, передает агентства «France-Presse». При этом портал «Myanmar Now» писал, что число пострадавших увеличилось почти до 2,4 тысяч человек.
«Согласно последним данным... в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 марта, во всех пострадавших районах страны погибли одна тысяча два человека», - сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.
Телеканал MRTV в одной из соцсетей передавал, что в Мьянме был объявлен режим ЧП. Отмечается, что подземные толчки спровоцировали разрушения почти по всей территории страны. Из-за стихийного бедствия обрушились многие дома и административные здания. Серьезно пострадали города Мандалай и Сикайн.
Произошедшее 28 марта землетрясение затронуло и другие государства: Китай, Вьетнам, Индию, Лаос. Серьезные разрушения произошли в Таиланде. Власти страны признали случившееся ЧП крупномасштабным бедствием.
«Уровень управления преодолением последствий землетрясения повысить до уровня крупномасштабного бедствия (Уровень 3) в соответствии с национальным планом предупреждения и преодоления последствий стихийных бедствий на 2021 – 2027 годы», - говорится в заявлении, подписанном министром внутренних дел Таиланда Анутхином Чанвиракуном в качестве вновь назначенного главы Национального командного центра по преодолению последствий землетрясения.
В настоящий момент в Бангкоке продолжается разбор завалов после обрушения строящегося небоскреба. Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават экстренно вернулась в столицу для координации спасательных работ.
Главный инженер спасательной операции в столице Сучатви Сувансават в разговоре с «Известиями» назвал текущую ситуацию в стране очень серьезной. По его словам, в Таиланд нужно привлекать помощь международных экспертов. Он также рассказал, что повторные толчки все еще происходят, но уже реже.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В МЬЯНМЕ И ТАИЛАНДЕ
Утром 28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Его эпицентр находился вблизи города Мандалай. Через 12 минут после первого толчка последовал повторный толчок магнитудой 6,4.
В Мандалае в результате ЧП были разрушены здания, мосты и исторические памятники, в том числе дворец XIX века. В Сикайне обрушился мост через реку Иравади, который соединял город с пригородом Мандалая.
Согласно информации метеорологического департамента Таиланда, в Мьянме после землетрясения было зафиксировано почти 80 афтершоков. При этом отмечается, что их интенсивность была слабой, и во многих районах Таиланда сейсмособытие почти не ощущалось.
«После землетрясения в районе разлома Сагайн в Мьянме к 06:00 (02:00 часа по московскому времени – прим. НСН) субботы было зарегистрировано 77 подземных толчков», - говорится в сообщении ведомства.
В столице Таиланда обрушилось строящееся 30-этажное здание. Очевидцы событий в Сети публиковали видео момента обрушения небоскреба. На кадрах видно, как здание начинает разрушаться, люди убегают, а за ними следует огромное облако пыли.
Сообщалось что в результате обрушения строящегося здания в Бангкоке погибли минимум 10 человек, 16 получили ранения, 101 человек числится пропавшим без вести. При этом, по информации журналиста Андрея Дряничкина, на момент обрушения на стройплощадке находилось свыше 400 человек. Известно, что за ночь из-под обломков извлекли восемь выживших и тела восьми погибших. По его данным, в настоящий момент 80 человек считаются пропавшими без вести.
После случившегося директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин объяснил, что район землетрясения в Мьянме — место «встречи» трех плит земной коры, где происходит целый набор разнообразных тектонических процессов.
«Главная причина, по-видимому, это столкновение Индийской и Евразийской плит литосферных. И в этой зоне сильные землетрясения происходят достаточно часто. У землетрясений такой силы, как правило, все-таки серия афтершоков достаточно сильная и длится в течение нескольких суток как минимум. А потом — уже затухающая серия афтершоков, она может длиться и несколько месяцев», - заметил он в беседе с изданием «Life.ru».
Сразу после случившегося в Мьянму была направлена международная помощь. Так, 28 марта МЧС России переправило туда два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В состав сводного отряда МЧС России вошли 120 спасателей. Кроме того, на место происшествия выехали кинологи, врачи-анестезиологи и психологи российского ведомства. О готовности помочь также заявили в Китае и США, передают «Известия».
ПОСЛЕДСТВИЯ
Директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в интервью НСН предположил, что в результате землетрясения в стране могут быть разрушены многие памятники архитектуры.
«Там будет ситуация похожая на то, что произошло в Турции в 2023 году. Все это, конечно, опасно. Но это сейсмически активная зона. Землетрясение прогнозировалось. Вот такой силы землетрясения, под восьмерку, там происходят каждые сто лет. Поэтому это совершенно закономерно. Это же Бирма, землетрясение произошло рядом с городом Мандалай. Там туристов обычно просто десятки тысяч, потому что там находятся самые известные буддийские храмы. Там находится эта гигантская ступа, которую строили в XVIII веке, и которая, кстати, тоже была разрушена землетрясением. К сожалению, наверное, многие храмы там будут разрушены, потому что землетрясение действительно сильное. Глубина у него небольшая, порядка 8-10 километров. Вообще сама Бирма расположена на стыке четырех тектонических плит. А землетрясение произошло на границе между Бирманской и Зондской плитами. Там находится достаточно активный разлом. По этому разлому ежегодно происходит сдвиг примерно на 4-5 сантиметров», - объяснил он.
Между тем, вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании «Space Travel» Артур Мурадян в интервью НСН заметил, что, если в Мьянме и Таиланде не будет новых сильных толчков, которые затронут Бангкок, россиянам не стоит бояться отдыхать в Таиланде, курортные зоны не пострадали от землетрясения в Мьянме.
«Нужно внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации, за расписаниями аэропортов, находиться на связи с операторами. Если не будет сильных толчков, которые затронут именно Бангкок, то вполне можно планировать путешествие, потому что никаких сообщений со стороны курортных зон о том, что там землетрясение как-то ощущалось, не поступало и вряд ли поступит. Безусловно, какие-то здания в Таиланде будут разрушены, но ни одно из них не является отелем. Туристам рекомендую временно покинуть высотные здания, чтобы не находиться в зоне повышенного риска», - подчеркнул он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что посольство России в Таиланде не получало данных о гражданах РФ, пострадавших в результате землетрясения.
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