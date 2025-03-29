Крупномасштабное бедствие: Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1 тысячу

ЖЕРТВЫ И ПОСТРАДАВШИЕ

29 марта стало известно, что количестве погибших в результате произошедшего накануне землетрясения в Мьянме превысило тысячу человек, передает агентства «France-Presse». При этом портал «Myanmar Now» писал, что число пострадавших увеличилось почти до 2,4 тысяч человек.

«Согласно последним данным... в результате мощного землетрясения, произошедшего 28 марта, во всех пострадавших районах страны погибли одна тысяча два человека», - сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы.

Телеканал MRTV в одной из соцсетей передавал, что в Мьянме был объявлен режим ЧП. Отмечается, что подземные толчки спровоцировали разрушения почти по всей территории страны. Из-за стихийного бедствия обрушились многие дома и административные здания. Серьезно пострадали города Мандалай и Сикайн.