Десятки жертв: В Тибете произошло землетрясение 6,8 балла

ЖЕРТВЫ И РАЗРУШЕНИЯ

7 января в китайском Тибете в 9:05 часов утра по пекинскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,8. ЧП случилось в уезде Тингри городского округа Шигадзе, расположенного вблизи границы с Непалом и Бангладеш. Подземные толчки были зафиксированы в Тибетском автономном районе. Эпицентр располагался на глубине 10 км и на расстоянии 63 км к юго-западу от города Шигадзе, который населяют 80 тысяч человек.

Согласно последней информации, число жертв катаклизма увеличилось до 95 человек. Изначально сообщалось о 32 погибших. Во время землетрясения пострадали как минимум 130 граждан, сообщает Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что в настоящее время Тибетский автономный район приступил к реагированию второго уровня. Известно, что подземные толчки привели к серьезным разрушениям.