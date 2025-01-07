Десятки жертв: В Тибете произошло землетрясение 6,8 балла

На момент написания материала известно о 95 погибших и минимум 130 раненых. 

В Китае произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни почти 100 человек. Количество жертв продолжает расти. Однако это уже не первое разрушительное землетрясение в районе Тибета за последние несколько лет.

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ЖЕРТВЫ И РАЗРУШЕНИЯ

7 января в китайском Тибете в 9:05 часов утра по пекинскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,8. ЧП случилось в уезде Тингри городского округа Шигадзе, расположенного вблизи границы с Непалом и Бангладеш. Подземные толчки были зафиксированы в Тибетском автономном районе. Эпицентр располагался на глубине 10 км и на расстоянии 63 км к юго-западу от города Шигадзе, который населяют 80 тысяч человек.

Согласно последней информации, число жертв катаклизма увеличилось до 95 человек. Изначально сообщалось о 32 погибших. Во время землетрясения пострадали как минимум 130 граждан, сообщает Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что в настоящее время Тибетский автономный район приступил к реагированию второго уровня. Известно, что подземные толчки привели к серьезным разрушениям.

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После случившегося китайский лидер Си Цзиньпин выступил со срочными распоряжениями и поручил приложить все усилия для спасения как можно большего числа граждан, передают «Известия». Политик также подчеркнул, что китайским компетентным ведомствам необходимо устранить риски, способные привести к повторению ЧП.

«Необходимо приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально избежать возможных жертв», - приводит его слова Национальное телевидение Китая.

ДЕСЯТКИ АФТЕРШОКОВ

Между тем, сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,8, случившегося в Тибете. Согласно данным китайского сейсмологического центра, из указанного количества 33 афтершока были магнитудой ниже 3,0, 16 афтершоков — магнитудой 3,0 и выше, в частности 13 — магнитудой от 3,0 до 3,9 и три — магнитудой от 4,0 до 4,9.

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При этом максимальный афтершок магнитудой 4,4 был зафиксирован в 18 км от эпицентра основного толчка.

Известно, что сильные подземные толчки чувствовались в уезде Дингри. В результате этого там обрушилось множество зданий. Толчки также почувствовали в Бангладеш, Бутане, Индии и Непале.

ДРУГИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

В прошлый раз серьезное землетрясение в Китае произошло в декабре 2023 года. Тогда сила подземных толчков, по подсчетам специалистов, составила 6,2 балла. В результате ЧП погибли 111 человек. Землетрясение повредило дома, дороги и другие объекты инфраструктуры.

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До этого в ноябре 2023 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,4 случилось в Непале. Его эпицентр находился недалеко от деревни Рамиданда в провинции Карнали. В результате катаклизмы погибли 128 человек.

То землетрясение стало вторым по числу жертв после катастрофы 2015 года, когда жертвами сразу двух ЧП стали примерно девять тысяч человек. Тогда в результате подземных толчков в руины превратились целые города и многовековые храмы. В результате ЧП было разрушено более миллиона домов. Катастрофа 2015 года нанесла ущерб экономике Непала на $6 млрд.

Зимой 2023 года в результате серии землетрясений в Турции погибли больше 50 тысяч человек, десятки тысяч граждан получили травмы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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