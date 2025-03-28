«Домов попадало прилично»: Житель Бангкока рассказал о землетрясении

Он отметил, что его район пострадал не сильно, однако трясло серьёзно.

«Мой 40-этажный дом трясло так, что это были самые быстрые 14 этажей вниз босиком в моей жизни», - рассказал мужчина.

Очевидец также добавил, что в других частях Бангкока «домов попадало прилично».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что информация о российских туристах, пострадавших в Таиланде в результате землетрясения в Мьянме, не поступала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

