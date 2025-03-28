«Домов попадало прилично»: Житель Бангкока рассказал о землетрясении
После землетрясения в Мьянме, которое также зацепило столицу Таиланда Бангкок, люди находятся «в полнейшем шоке». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил местный житель.
Он отметил, что его район пострадал не сильно, однако трясло серьёзно.
«Мой 40-этажный дом трясло так, что это были самые быстрые 14 этажей вниз босиком в моей жизни», - рассказал мужчина.
Очевидец также добавил, что в других частях Бангкока «домов попадало прилично».
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что информация о российских туристах, пострадавших в Таиланде в результате землетрясения в Мьянме, не поступала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru