В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Пятигорске в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным филиала геофизической службы РАН Владикавказа, эпицентр землетрясения располагался в Предгорном муниципальном округе. Очаг находился в селе Юца на глубине 17 километров. Ощущаемость толчков на поверхности составила около 2,0 балла. Жертв или разрушений после землетрясения не зафиксировали, системы ТЭК и ЖКХ работают штатно.
В свою очередь, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что в городе произошло «небольшое землетрясение».
«Интенсивность составила около 2 баллов... Разрушений и повреждений нет», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Ранее землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, толчки ощущались в соседних странах, включая Таиланд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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