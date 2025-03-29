В Пятигорске произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Пятигорске в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным филиала геофизической службы РАН Владикавказа, эпицентр землетрясения располагался в Предгорном муниципальном округе. Очаг находился в селе Юца на глубине 17 километров. Ощущаемость толчков на поверхности составила около 2,0 балла. Жертв или разрушений после землетрясения не зафиксировали, системы ТЭК и ЖКХ работают штатно.

В свою очередь, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что в городе произошло «небольшое землетрясение».

«Интенсивность составила около 2 баллов... Разрушений и повреждений нет», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Ранее землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, толчки ощущались в соседних странах, включая Таиланд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

