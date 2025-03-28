Телеведущая рассказала о пережитом землетрясении в Таиланде

Телеведущая канала «Моя Планета» Анна Демьяна, находившаяся в Таиланде во время землетрясения, рассказала «Газете.Ru» о пережитом.

По ее словам, в момент подземных толчков она была в городе Чиангмай, где снимала новый сезон проекта «Затерянная в Азии». Демьяна отметила, что сначала ей показалось, будто началась качка, как на корабле, а затем земля под ногами начала ощутимо шататься. Люди в панике выбежали из зданий, ее сын потерялся в толпе, а через 10 минут произошел еще один сильный толчок. По ее словам, в городе возникли перебои с топливом, аэропорты приостановили работу, а у некоторых людей начались панические атаки.

При землетрясении в Мьянме погибли 144 человека

Демьяна добавила, что Чиангмай расположен ближе к сейсмически активной зоне, однако разрушений там меньше, поскольку дома строятся с учетом возможных землетрясений. В отличие от Бангкока, где здания возводятся по другой технологии, в Чиангмае мало высотных построек, а конструкции рассчитаны на сейсмическую активность.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений магнитудой до 7,7, афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Бангкоке началось раскачивание небоскребов, а в одном из районов рухнуло недостроенное высотное здание, под завалами которого могут находиться до 40 рабочих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТаиланд

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