Телеведущая рассказала о пережитом землетрясении в Таиланде

Демьяна добавила, что Чиангмай расположен ближе к сейсмически активной зоне, однако разрушений там меньше, поскольку дома строятся с учетом возможных землетрясений. В отличие от Бангкока, где здания возводятся по другой технологии, в Чиангмае мало высотных построек, а конструкции рассчитаны на сейсмическую активность.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений магнитудой до 7,7, афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Бангкоке началось раскачивание небоскребов, а в одном из районов рухнуло недостроенное высотное здание, под завалами которого могут находиться до 40 рабочих, передает «Радиоточка НСН».

