СМИ: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину «разбомбить» Москву и Пекин
Президент США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину «разбомбить Москву» в случае начала военных действий против Украины. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на соответствующую аудиозапись.
По данным СМИ, в 2024 году на одном из мероприятий доноров по сбору средств Трамп рассказал о своей беседе с российским коллегой. Политик заявил Путину, что «разбомбит Москву к чертям», если РФ «пойдет на Украину». Американский президент указал, что российский коллега не поверил ему, в то же время Трамп убежден, что Путин «поверил на 10%».
Как сообщает телеканал, лидер США передал аналогичное послание председателю КНР Си Цзиньпину. Трамп якобы пригрозил ударом по Пекину в случае атаки на Тайвань.
Президентский штаб не стал комментировать содержание аудиозаписей.
Между тем Дональд Трамп заявил, что от него будет полностью зависеть принятие конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России, пишет 360.ru.
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