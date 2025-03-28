Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме.

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В Мьянме 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно ощущалось еще в пяти странах, включая Таиланд.

По данным газеты New York Times, погибли по меньшей мере 20 человек, не менее 300 пострадали.

Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы, отмечает РЕН ТВ. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих близких и родных.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТаиландСоболезнованияВладимир Путин

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