Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

В Мьянме 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно ощущалось еще в пяти странах, включая Таиланд.

По данным газеты New York Times, погибли по меньшей мере 20 человек, не менее 300 пострадали.

Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы, отмечает РЕН ТВ. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих близких и родных.

