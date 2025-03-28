Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме
28 марта 202515:52
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме.
В Мьянме 28 марта произошло землетрясение магнитудой 7,7, оно ощущалось еще в пяти странах, включая Таиланд.
По данным газеты New York Times, погибли по меньшей мере 20 человек, не менее 300 пострадали.
Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы, отмечает РЕН ТВ. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих близких и родных.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru