Эвакуация дома Харрис: В Лос-Анджелесе лесные пожары окутали звездные районы

ПОЖАР У ЗВЕЗД

Накануне в Лос-Анджелесе в США из-за сильного ветра и засухи вспыхнули крупные лесные пожары. Возгорания начались 7 января. Сначала площадь пожара насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся. По сообщениям агентства Reuters, наиболее опасная ситуация наблюдается в районе Пасифик-Палисейдс, между Санта-Моникой и Малибу.

Известно, что площадь природного пожара составил свыше тысячи гектаров. В результате ЧП были уничтожены жилые дома. Огонь тушат с помощью пожарной авиации.

«Пожар в Палисейдс. <...> 1 тысяча 182 гектара. Локализация — 0%. Пожар в каньоне Итон. <...> около 162 гектаров. Локализация — 0%», - говорится на официальном сайте пожарной службы штата Калифорния.