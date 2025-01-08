Эвакуация дома Харрис: В Лос-Анджелесе лесные пожары окутали звездные районы
При этом синоптики прогнозируют усиление порывов ветра 8 января, поэтому пламя может распространиться дальше.
В США в Калифорнии вновь бушуют лесные пожары. В этот раз площадь возгорания достигла более одной тысячи гектаров. Огонь охватил престижный район Лос-Анджелеса, в котором проживают звезды и политики.
ПОЖАР У ЗВЕЗД
Накануне в Лос-Анджелесе в США из-за сильного ветра и засухи вспыхнули крупные лесные пожары. Возгорания начались 7 января. Сначала площадь пожара насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся. По сообщениям агентства Reuters, наиболее опасная ситуация наблюдается в районе Пасифик-Палисейдс, между Санта-Моникой и Малибу.
Известно, что площадь природного пожара составил свыше тысячи гектаров. В результате ЧП были уничтожены жилые дома. Огонь тушат с помощью пожарной авиации.
«Пожар в Палисейдс. <...> 1 тысяча 182 гектара. Локализация — 0%. Пожар в каньоне Итон. <...> около 162 гектаров. Локализация — 0%», - говорится на официальном сайте пожарной службы штата Калифорния.
Сообщается, что скорость ветра в районе превышает 48 км/ч. Порывы достигают отметок до 112 км/ч в горах и до 105 км/ч в населенных пунктах, передает «РЕН ТВ». По прогнозам синоптиков, 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре может быть еще один день «чрезвычайно пожароопасной погоды» максимального уровня. К тому же в Лос-Анджелесе уже несколько месяцев не было осадков. По данным метеорологической службы, с 1 июля 2024 года в городе выпало лишь 4 мм осадков.
Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом направил пожарных и в Южную Калифорнию, потому что там тоже возникла угроза новых пожаров. Подчеркивается, что в районах, в которых уже бушует пламя, огонь угрожает более чем 25 тысячам человек и 10 тысячам жилых домов. При этом отмечается, что ситуация в штате ухудшается из-за усиления ветра.
По данным мониторингового сервиса «PowerOutage.us», по состоянию на 9:37 часов утра по московскому времени из-за пожаров без электричества остались минимум 220 тысяч жителей Лос-Анджелеса. Это составляет 6,7% населения округа. Согласно информации пожарной службы, в Палисейдсе пламя уничтожило две спасательные вышки на пляже и подошло к шоссе.
Известно, что в Пасифик-Палисейдс проживают несколько голливудских звезд и американских политиков. В том числе там расположены дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также резиденция вице-президента США Камалы Харрис.
ЭВАКУАЦИЯ: ДОМ ХАРРИС В ЗОНЕ ЧП
В Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров было объявлено чрезвычайное положение, сообщает американский канал «CNN». По данным «NBC News», свыше 30 тысяч жителей престижного района были эвакуированы. Отмечается, что пламя также угрожает районам, расположенным к западу от Пасифик-Палисейдс. В связи с этим представитель пожарного департамента Лос-Анджелеса Эрик Скотт призвал жителей быть готовыми к эвакуации.
В некоторых местах люди уходят от пожара пешком, так как огонь перекинулся на шоссе. Городские власти Лос-Анджелеса посоветовали тем, кто не находится в зоне эвакуации, укрыться и не выходить на дороги, чтобы дать возможность спасателям и эвакуируемым быстро передвигаться, передают «Известия».
Между тем, в зону эвакуации также попал дом вице-президента Камалы Харрис, расположенный в элитном районе Лос-Анджелеса. По информации телеканала «NBC News», сама политик в настоящий момент находится в Вашингтоне.
Вила Харрис площадью 350 квадратных метров с четырьмя спальнями и бассейном находится в 10 минутах ходьбы от Музея Гетти. Особняк в 2012 году приобрел ее супруг адвокат Дуглас Эмхофф. В прошлом году недвижимость оценивалась в $5 млн.
В декабре 2024 года в Малибу в Калифорнии случился крупный лесной пожар. Тогда площадь возгорания составила 900 гектаров. В связи с угрозой пожарной безопасности в некоторых районах было введено предупреждение «красного уровня», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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