АТОР не получала информацию о пострадавших в Таиланде туристах из РФ

Информация о российских туристах, пострадавших в Таиланде в результате землетрясения в Мьянме, не поступала. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Сообщается, что, по предварительным данным, в настоящее время в Бангкоке может находиться до двух тысяч туристов из России, около четверти из которых из числа организованных путешественников.

«В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается», - отметили в АТОР.

В Ассоциации добавили, что туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах «продолжают свой отдых в штатном режиме».

Ранее находящиеся в Бангкоге российские туристы заявили о массовой эвакуации отдыхающих из отелей, сообщает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK
ТЕГИ:АТОРРоссийские ТуристыЗемлетрясениеБангкокТаиланд

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