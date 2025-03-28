АТОР не получала информацию о пострадавших в Таиланде туристах из РФ
Информация о российских туристах, пострадавших в Таиланде в результате землетрясения в Мьянме, не поступала. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Сообщается, что, по предварительным данным, в настоящее время в Бангкоке может находиться до двух тысяч туристов из России, около четверти из которых из числа организованных путешественников.
«В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается», - отметили в АТОР.
В Ассоциации добавили, что туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах «продолжают свой отдых в штатном режиме».
Ранее находящиеся в Бангкоге российские туристы заявили о массовой эвакуации отдыхающих из отелей, сообщает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru