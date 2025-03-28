АТОР не получала информацию о пострадавших в Таиланде туристах из РФ

Сообщается, что, по предварительным данным, в настоящее время в Бангкоке может находиться до двух тысяч туристов из России, около четверти из которых из числа организованных путешественников.

«В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается», - отметили в АТОР.

В Ассоциации добавили, что туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах «продолжают свой отдых в штатном режиме».

Ранее находящиеся в Бангкоге российские туристы заявили о массовой эвакуации отдыхающих из отелей, сообщает 360.ru.

