Ресторатор Миронов предрек массовое заражение сальмонеллезом от шаурмы

Мясо, которое готовят для шаурмы, не прожаривается полностью, из-за чего возникает риск отравления и заражения бактериями, отметил в эфире НСН Сергей Миронов. 

Массовое заражение россиян сальмонеллезом неизбежно произойдет, если не изменить разрешенный способ жарки шаурмы, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.

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«Мы сегодня видим огромное количество точек, палаток с шаурмой. Мы видим все эти бобины, с которых шаурмист ножом срезает мясо. И тут надо четко осознавать: на бобине сверху мясо прожаренное, а когда он ножом снимает, он цепляет более глубокие слои, которые не прожарены. Как убивается сальмонеллез? Он убивается при температуре +70 градусов в течение 10 минут… А там внутри никаких +70 градусов в течение 10 минут нет. Если с фабрики придет курица с сальмонеллезом, то шаурмист отравит всех. Все осознают, что мясо там не прожаривается. Нужно изменить разрешенный способ жарки шаурмы – только полная прожарка. Таким образом мы не нарвемся на следующее отравление. Иначе оно будет неизбежно, если мы это не остановим», - сказал Миронов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в общей сложности ботулизмом в России заразились 417 человек, два случая оказались смертельными. Она отметила, что к вспышке привело изготовление опасного продукта с нарушением всех возможных правил и технологий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РоссияОтравление

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