По словам главы ЕК, европейцы намерены принять полноценное участие в следующем раунде переговоров. Она подчеркнула, что безопасность Киева напрямую связана с безопасностью объединения.



Также Фон дер Ляйен подтвердила намерение продолжать поддержку Украины. По ее данным, с начала конфликта Брюссель предоставил более €235 млрд. В 2027-м ЕС планирует выделить еще €45 млрд: 20 — для бюджета страны и 25 — на военную помощь. Оставшуюся часть финансовых потребностей примерно на €70 млрд Евросоюз хочет покрыть при участии международных партнеров.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если европейцы сядут за стол переговоров, то сразу положат на него ноги.

