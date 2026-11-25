Фон дер Ляйен назвала условия ЕС для переговоров с Россией
ЕС готов начать переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине при условии, что Россия согласится на зимнее прекращение огня по энергоинфраструктуре и перемирие в Черном море для безопасного вывоза продовольствия. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
По словам главы ЕК, европейцы намерены принять полноценное участие в следующем раунде переговоров. Она подчеркнула, что безопасность Киева напрямую связана с безопасностью объединения.
Также Фон дер Ляйен подтвердила намерение продолжать поддержку Украины. По ее данным, с начала конфликта Брюссель предоставил более €235 млрд. В 2027-м ЕС планирует выделить еще €45 млрд: 20 — для бюджета страны и 25 — на военную помощь. Оставшуюся часть финансовых потребностей примерно на €70 млрд Евросоюз хочет покрыть при участии международных партнеров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если европейцы сядут за стол переговоров, то сразу положат на него ноги.
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