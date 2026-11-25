Внедрять технологии в классические постановки — задача сложная и хлопотная, а в процессе работы выявляется много нюансов, однако для зрителей спектакль «Жених» с роботом в одной из главных ролей будет интересен, поделилась с НСН заместитель директора театра «Человек», продюсер проекта Наталья Тураева.

В спектакле «Жених» по одноименному произведению Александра Пушкина сыграет робот. Такую постановку готовит Московский драматический театр «Человек». Железному актеру отвели роль главного злодея. В учреждении отметили, что проект объединит русский народный стиль, абсурдистский детектив и нуар, а основной темой станет противостояние между роботом и человеком.