Ну, «Жених»! Театр «Человек» готовит спектакль с роботом в роли злодея
Необычная постановка не станет разовым проектом, театр планирует продолжать работу с технологиями, заявила НСН Наталья Тураева.
Внедрять технологии в классические постановки — задача сложная и хлопотная, а в процессе работы выявляется много нюансов, однако для зрителей спектакль «Жених» с роботом в одной из главных ролей будет интересен, поделилась с НСН заместитель директора театра «Человек», продюсер проекта Наталья Тураева.
В спектакле «Жених» по одноименному произведению Александра Пушкина сыграет робот. Такую постановку готовит Московский драматический театр «Человек». Железному актеру отвели роль главного злодея. В учреждении отметили, что проект объединит русский народный стиль, абсурдистский детектив и нуар, а основной темой станет противостояние между роботом и человеком.
Тураева рассказала, как коллективу пришла идея совместить Пушкина и высокие технологии.
«Материал Пушкина был выбран задолго до идеи с роботом, был получен грант. В один момент к нам присоединился партнер, который предложил: а не попробовать ли нам поработать с роботом. При встрече с главным режиссером этот партнер — генеральный директор компании "Сайбертех" — пришел с собакой-роботом. И в этот момент пришла идея: а почему бы не соединить Пушкина и робота? И с этого момента была запущена история, мы начали обсуждения, и по сей день работаем. Соединились два мира — художественный и инновационный. Конечно, было много форс-мажоров, мы и сейчас с этими форс-мажорами сталкиваемся, узнаем что-то новое. Есть много нюансов, неожиданных как для нас, как и для разработчиков. Но сейчас процесс идет. Это очень сложная, долгая история, и надеемся, что зрителям будет интересен спектакль, который уже у нас на выходе», — поделилась продюсер проекта.
Он отметила, что на этой постановке эксперименты с высокими технологиями не закончатся.
«Это не разовый проект. Мы в принципе согласились на работу с роботом, потому что изначально у нас концептуально было это заложено. Весной мы обсуждали с главным режиссером театра Владимиром Скворцовым и руководителем театра Владимиром Месхишвили, что мы концептуально хотим добавить в деятельность учреждения именно работу с R&D-технологиями. Чтобы у нас это была не разовая деятельность, а именно постоянная работа над такими проектами, связанными с технологиями. Мы хотим это направление развивать в своем театре», — подчеркнула Тураева.
Премьерные показы запланированы на 4, 5, 18 и 19 декабря 2026 года.
Ранее руководитель театра «Человек» Владимир Месхишвили в пресс-центре НСН рассказывал, чем в будущем сезоне учреждение будет удивлять зрителей.
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