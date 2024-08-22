«Легко отмоются?»: Как скандал с блинчиками ударит по «Шоколаднице»

Если нарушения в кафе «Шоколадница» не приведут к тяжелым последствиям, это не ударит по репутации заведения, предположил в интервью НСН директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник. Со своей стороны, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов призвал дождаться выводов Роспотребнадзора, а не опираться на информацию СМИ.

Ранее Telegram-канал «Shot проверка» сообщил, что его «шпионы» выявили нарушения в двух московских кафе «Шоколадница». Журналисты пишут про «протухшие блюда, наглое перебивание сроков годности и грязные руки поваров». Кроме того, по их утверждению, клиентам кафе предлагают «легендарные блинчики, от которых до вас кто-то отказался». Издание Life пишет, что «Шоколадница» проводит внутреннее расследование, но официального подтверждения информации СМИ пока нет. Гуральник считает, что лояльность клиентов любимому бренду смогут разрушить только серьезные нарушения.