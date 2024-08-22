«Легко отмоются?»: Как скандал с блинчиками ударит по «Шоколаднице»
Известный бренд быстро восстановит репутацию, если не будет «страшного отравления», сказал в эфире НСН Максим Гуральник, а Сергей Миронов объяснил, за какие нарушения заведения закрывают.
Если нарушения в кафе «Шоколадница» не приведут к тяжелым последствиям, это не ударит по репутации заведения, предположил в интервью НСН директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник. Со своей стороны, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов призвал дождаться выводов Роспотребнадзора, а не опираться на информацию СМИ.
Ранее Telegram-канал «Shot проверка» сообщил, что его «шпионы» выявили нарушения в двух московских кафе «Шоколадница». Журналисты пишут про «протухшие блюда, наглое перебивание сроков годности и грязные руки поваров». Кроме того, по их утверждению, клиентам кафе предлагают «легендарные блинчики, от которых до вас кто-то отказался». Издание Life пишет, что «Шоколадница» проводит внутреннее расследование, но официального подтверждения информации СМИ пока нет. Гуральник считает, что лояльность клиентов любимому бренду смогут разрушить только серьезные нарушения.
«Я не думаю, что это очень сильно скажется на "Шоколаднице". К сожалению, подобные новости регулярно проходят о разных брендах и производителях, при этом все быстро восстанавливают репутацию. Потребители в целом доверяют компаниям, которые давно на рынке. Если в числе нарушений перепутанная маркировка и еще какие-то санитарные нормы, я думаю, что они легко отмоются. У нас же нет какого-то страшного факта отравления с тяжелыми последствиями или, не дай Бог, смертью», - пояснил Гуральник.
Со своей стороны, Сергей Миронов объяснил НСН, что пока рано обсуждать возможные проблемы или наказание «Шоколадницы».
«Какие-то выводы можно будет делать после проверки компетентных органов и заключения Роспотребнадзора. Точки закрывают при наличии нарушений, которые невозможно устранить, но это делается не в качестве наказания, а чтобы привести все к нормам. Санкция "приостановка деятельности на 90 дней" должна применяться только в том случае, когда нужно время на устранение проблемы», - сказал основатель сети «Мясо&Рыба».
В середине июня 2024 года в России произошло массовая вспышка ботулизма у людей, употреблявших продукцию компаний «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Гастропорт». По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вспышка ботулизма коснулась 417 человек, двое из которых скончались, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru