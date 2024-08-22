«Легко отмоются?»: Как скандал с блинчиками ударит по «Шоколаднице»

Известный бренд быстро восстановит репутацию, если не будет «страшного отравления», сказал в эфире НСН Максим Гуральник, а Сергей Миронов объяснил, за какие нарушения заведения закрывают.

Если нарушения в кафе «Шоколадница» не приведут к тяжелым последствиям, это не ударит по репутации заведения, предположил в интервью НСН директор сети кофеен «Паруса» Максим Гуральник. Со своей стороны, омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов призвал дождаться выводов Роспотребнадзора, а не опираться на информацию СМИ.

Ранее Telegram-канал «Shot проверка» сообщил, что его «шпионы» выявили нарушения в двух московских кафе «Шоколадница». Журналисты пишут про «протухшие блюда, наглое перебивание сроков годности и грязные руки поваров». Кроме того, по их утверждению, клиентам кафе предлагают «легендарные блинчики, от которых до вас кто-то отказался». Издание Life пишет, что «Шоколадница» проводит внутреннее расследование, но официального подтверждения информации СМИ пока нет. Гуральник считает, что лояльность клиентов любимому бренду смогут разрушить только серьезные нарушения.

«Начнем внутреннюю проверку»: Сеть кофеен «Шоколадница» ответила на расследование СМИ
«Я не думаю, что это очень сильно скажется на "Шоколаднице". К сожалению, подобные новости регулярно проходят о разных брендах и производителях, при этом все быстро восстанавливают репутацию. Потребители в целом доверяют компаниям, которые давно на рынке. Если в числе нарушений перепутанная маркировка и еще какие-то санитарные нормы, я думаю, что они легко отмоются. У нас же нет какого-то страшного факта отравления с тяжелыми последствиями или, не дай Бог, смертью», - пояснил Гуральник.

Со своей стороны, Сергей Миронов объяснил НСН, что пока рано обсуждать возможные проблемы или наказание «Шоколадницы».

«Какие-то выводы можно будет делать после проверки компетентных органов и заключения Роспотребнадзора. Точки закрывают при наличии нарушений, которые невозможно устранить, но это делается не в качестве наказания, а чтобы привести все к нормам. Санкция "приостановка деятельности на 90 дней" должна применяться только в том случае, когда нужно время на устранение проблемы», - сказал основатель сети «Мясо&Рыба».

В середине июня 2024 года в России произошло массовая вспышка ботулизма у людей, употреблявших продукцию компаний «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Гастропорт». По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вспышка ботулизма коснулась 417 человек, двое из которых скончались, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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