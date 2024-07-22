«Избегать уток»: Как защититься от заражения «зудом купальщиков»

Россияне жалуются на заражение личинками, которые проникают под кожу во время купания. Тело покрывается жуткими волдырями и пятнами, поднимается высокая температура. Случаи заражения личинками церкарий (личинки глистов из класса трематод (сосальщиков) сейчас фиксируют в Нижнем Новгороде и в ХМАО, где заболевшие плавали в водоеме в поселке Каменном Октябрьского района. Викулов отметил, что личинки церкария живут в стоячей воде, температура которой выше 20 градусов.



«Это заболевание, которое встречается повсеместно в России. Передача происходит от водоплавающих птиц, также промежуточными переносчиками могут быть пресноводные улитки. Заражение происходит во время купания преимущественно в стоячей воде с большим количеством уток. Не рекомендуется купаться там, где есть скопление водоплавающих. Это паразитарное заболевание, вызывающееся гельминтами церкария. Обычно заражение происходит в летний период, когда температура воды превышает 20 градусов. Важно подчеркнуть, что выход церкариев в воду происходит в дневное время суток. Чаще всего они не вызывают никаких симптомов, но они могут проникать под кожу и вызывать сыпь. Когда они погибают под кожей, человек сталкивается с токсической реакцией, из-за которой возникает сильный зуд в местах проникновения церкариев под кожу. Отсюда и появилось название «зуд купальщиков», - сказал собеседник НСН.

