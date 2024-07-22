«Избегать уток»: Как защититься от заражения «зудом купальщиков»

Церкариоз встречается в России повсеместно, но передача происходит от водоплавающих птиц, так что их лучше избегать, заявил НСН Георгий Викулов.

Переносчиками церкариоза являются водоплавающие птицы и пресноводные улитки, так что лучше избегать купания в водоемах с большим количеством уток, сказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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Россияне жалуются на заражение личинками, которые проникают под кожу во время купания. Тело покрывается жуткими волдырями и пятнами, поднимается высокая температура. Случаи заражения личинками церкарий (личинки глистов из класса трематод (сосальщиков) сейчас фиксируют в Нижнем Новгороде и в ХМАО, где заболевшие плавали в водоеме в поселке Каменном Октябрьского района. Викулов отметил, что личинки церкария живут в стоячей воде, температура которой выше 20 градусов.

«Это заболевание, которое встречается повсеместно в России. Передача происходит от водоплавающих птиц, также промежуточными переносчиками могут быть пресноводные улитки. Заражение происходит во время купания преимущественно в стоячей воде с большим количеством уток. Не рекомендуется купаться там, где есть скопление водоплавающих. Это паразитарное заболевание, вызывающееся гельминтами церкария. Обычно заражение происходит в летний период, когда температура воды превышает 20 градусов. Важно подчеркнуть, что выход церкариев в воду происходит в дневное время суток. Чаще всего они не вызывают никаких симптомов, но они могут проникать под кожу и вызывать сыпь. Когда они погибают под кожей, человек сталкивается с токсической реакцией, из-за которой возникает сильный зуд в местах проникновения церкариев под кожу. Отсюда и появилось название «зуд купальщиков», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, личинки церкария встречаются не только в запрещенных для купания водоемах, но зато в разрешенных местах есть санитарный контроль.

«Церкарии могу быть и в воде, где официально можно купаться, ведь никто специально не вылавливает моллюсков. В организованных местах для купания существует определенный санитарный надзор, а в диких или запрещенных местах этого нет. Лучше отдавать предпочтение купанию в разрешенных местах», - заключил врач.

Ранее Роспотребнадзор Югры нашел кишечную палочку, энтерококки и общие колиформные бактерии во многих водоемах региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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