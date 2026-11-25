Говоря о досуге, фильмы и сериалы на первое место поставили 71% респондентов. Второе место россияне отдали ничегонеделанию (51%), а общение с семьей замкнуло ТОП-3 (48%). Секс оказался лишь девятым в списке занятий, которым опрошенные посвящают своё свободное время.

Отмечается, что самый низкий интерес к интиму проявила молодёжь 18-23 лет. Для людей в возрасте 45-49 лет секс оказался более важен, однако в этой категории на половую жизнь уже начинают влиять проблемы со здоровьем.

Что касается респондентов 30-34 лет, то, по их словам, из-за домашних дел у них нет ни времени, ни желания. Чаще всего в этом признавались женщины - о нежелании секса из-за усталости от бытовых дел рассказали 44% дам, тогда как среди мужчин таких только 25%.

«Уставшее тело обычно не хочет секса», - резюмировала сексолог Амина Назаралиева.

Ранее сексолог Юлия Варра заявила «Радиоточке НСН», что партнеры боятся обсуждать свои желания в сексе потому, что боятся высмеивания или жесткой реакции второй половинки.

