Пожар и нарушения: Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до 11

ВЗРЫВ, ПОЖАР И 11 ЖЕРТВ

В Дагестане спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет. По данным МЧС число жертв при взрыве на АЗС, который произошел вечером 27 сентября, увеличилось до 11.

ЧП случилось накануне вечером примерно в 17:30 часов по московскому времени на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. По данным Telegram-канала «Mash», причиной взрыва мог стать газовый баллон в кафе, которое находилось на территории АЗС. После на заправке начался пожар в технической станции и столовой. Несколько машин получили повреждения.

В МЧС сообщили, что здание АЗС было полностью разрушено. Под завалами оказались люди. Позже возгорание удалось локализовать на площади 500 кв. м. В «Дагэнерго» также сообщили, что в результате взрыва были повреждены энергообъекты, что привело к отключению электричества в соседних районах.