Пожар и нарушения: Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане увеличилось до 11
Взрыв произошел вечером 27 сентября в поселке Новый Хушет.
В результате взрыва и пожара на АЗС в Дагестане погибли 11 человек, более 20 получили ранения. Возможной причиной случившегося называют газовый баллон, который находился в кафе станции. При этом на дагестанских заправках уже давно выявляют нарушения требований промышленной безопасности.
ВЗРЫВ, ПОЖАР И 11 ЖЕРТВ
В Дагестане спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет. По данным МЧС число жертв при взрыве на АЗС, который произошел вечером 27 сентября, увеличилось до 11.
ЧП случилось накануне вечером примерно в 17:30 часов по московскому времени на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. По данным Telegram-канала «Mash», причиной взрыва мог стать газовый баллон в кафе, которое находилось на территории АЗС. После на заправке начался пожар в технической станции и столовой. Несколько машин получили повреждения.
В МЧС сообщили, что здание АЗС было полностью разрушено. Под завалами оказались люди. Позже возгорание удалось локализовать на площади 500 кв. м. В «Дагэнерго» также сообщили, что в результате взрыва были повреждены энергообъекты, что привело к отключению электричества в соседних районах.
По данным МЧС, в результате случившегося погибли 11 человек, хотя изначально сообщалось о 10 жертвах, в том числе двое детей. Еще более 20 человек получили ранения.
Очевидцы произошедшего рассказали, что «в регионе царила напряженная обстановка».
«Был очень сильный взрыв, затем еще один. Все загорелось на некоторое время. Обстановка очень тяжелая. Очень много людей собралось на месте происшествия», - сказал житель Махачкалы Давид (имя изменено) в интервью изданию «Газета.Ru».
В связи с произошедшим на территории Карабудахкентского района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Он должен был действовать с 23:00 часов по московскому времени 27 сентября и «до особого распоряжения». Границы особого режима были определены в пределах территории села Агачаул.
28 сентября власти республики объявили днем траура, пообещав оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава Дагестана Сергей Меликов также выразил соболезнования близким жертв.
«Нет слов, способных унять боль от потери... Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», - написал он в своем Telegram-канале.
Сразу после случившегося генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить все обстоятельства взрыва на АЗС в Дагестане. СУ СК РФ по Дагестанской республике сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Максимальный срок наказания по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.
ЗАГРЯЗНЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ
После случившегося в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что на расстоянии 300-500 метров от места взрыва зафиксировали превышения предельно допустимого уровня ряда веществ.
«Вдоль близлежащей автомобильной дороги... зафиксированы превышения по предельно допустимому содержанию оксида углерода, диоксида азота, дигидросульфида», - рассказали в ведомстве.
Специалисты республиканского Центра гигиены и эпидемиологии проводят лабораторный мониторинг воздуха, отслеживая содержание загрязняющих веществ. При этом по состоянию на 23:50 часов по московскому времени 27 сентября эксперты не зарегистрировали превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в селитебной зоне происшествия.
Между тем, в Минэнерго Дагестана сообщили, что в республике было выявлено 4,5 тысячи нарушений требований промышленной безопасности при проверках на автозаправочных станциях. Всего в регионе зарегистрировано 678 АЗС.
Среди самых распространенных нарушений выделяют установку без проекта дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа и размещение площадки для слива сжиженного углеводородного газа с нарушением проектной документации. К тому же на многих станциях отсутствуют сигнализаторы загазованности и нарушают сроки проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств, сообщает РБК.
Представители Минэнерго Дагестана обратились в прокуратуру, ФНС и госинспекцию труда региона. Прокуроры подали 149 заявлений в суд о приостановке деятельности станций, еще десятки — о возбуждении административных дел. Первый замминистра энергетики и тарифов Республики Дагестан Динислам Иманмурзаев заметил, что «работа АЗС с соблюдением всех требований промышленной безопасности позволит избежать трагедии».
14 августа 2023 года на севере Махачкалы произошло аналогичное ЧП. Тогда в результате взрыва емкостей напротив автозаправки «Нафта-24» погибли 37 человек, еще более 80 получили ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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