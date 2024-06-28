«Имидж потерян»: Дурная репутация заставит «Кухню на районе» сменить название

Если «Кухню на районе» закроют больше, чем на три месяца, то открытие сервиса под старым названием будет нецелесообразно, отметил в эфире НСН Александр Деменко. 

Сервис доставки еды «Кухня на районе» не сможет работать под прежним названием из-за дурной репутации, она заставит владельцев сделать ребрендинг, заявил куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в разговоре с НСН.

Ранее Люблинский районный суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») после массового отравления. Роспотребнадзор сообщил о 188 больных с диагнозом ботулизм, все они заказывали салат «Лобио».

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«Если закрытие будет только на три месяца, то, скорее всего, откроют (под прежним названием – ред. НСН). Если закрытие будет дольше в свете разных факторов, то открытие (под прежним названием – ред. НСН) будет уже нецелесообразным. Потеря имиджа в свете нелицеприятных фактов, которые есть на текущий момент, гораздо дороже, чем создание нового бренда и его раскрутка. Дурная репутация заставит владельцев переименоваться. Целесообразнее для них поменять название, скорее всего, по этому пути они и пойдут», – сказал Деменко.

По его словам, потребители будут избегать заказа еды у сервиса под названием «Кухня на районе» из-за страха.

«Самого бренда будут сторониться, уровень страха сильно перевесит всевозможные плюшки и бонусы. Грубо говоря, для того, чтобы хоть как-то восстановить имидж, они должны будут давать дикие дисконты и работать себе в убыток – это минимум на полгода, они на это не пойдут. При этом не факт, что это все восстановится, потому что глубину падения и отрицательного отношения очень тяжело спрогнозировать», – резюмировал собеседник НСН.

После массового заболевания ботулизмом возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд в Москве отправил в СИЗО повара Карима Норматова, остальных фигурантов он заключил под домашний арест: гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании – производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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