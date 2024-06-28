«Имидж потерян»: Дурная репутация заставит «Кухню на районе» сменить название

Сервис доставки еды «Кухня на районе» не сможет работать под прежним названием из-за дурной репутации, она заставит владельцев сделать ребрендинг, заявил куратор программы магистратуры «Бренд-менеджмент» в Высшей школе брендинга Александр Деменко в разговоре с НСН.

Ранее Люблинский районный суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») после массового отравления. Роспотребнадзор сообщил о 188 больных с диагнозом ботулизм, все они заказывали салат «Лобио».