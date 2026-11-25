25 ноября Вадефуль заявил, что все больше граждан республики стремятся «втянуть рожки» и спрятаться в раковине, подобно улиткам, чтобы чувствовать себя в безопасности. По мнению министра, такое стремление основано на иллюзии.



Выступавший следом Фронмайер использовал сравнение главы МИД против него самого. Депутат заявил, что именно правительство превратило ФРГ в улитку, а Вадефуля назвал представителем кабмина по вопросам «улиточной политики».

