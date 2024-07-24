«Хватают все подряд»: Ресторатор Миронов назвал перчатки врагом для повара
24 июля 202414:00
Николай Грутов
Руки повара без перчаток намного чище – он может мыть их с периодичностью, отметил в эфире НСН Сергей Миронов.
Перчатки являются врагом для повара, если их не менять часто, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
«У нас есть стереотип с перчатками. Многие считают, что если у человека на руках перчатки, значит он защищен. По своему опыту я скажу, что перчатки, скорее, враг. Он нацепил эти перчатки и хватает ими все подряд, и руки в перчатках он не помоет. Когда он работает без перчаток, руки он, хотя бы, моет. Вопрос не в наличии перчаток, а в их частой смене. Часто видим, что человек на производстве надел перчатки, весь день в них работает, значит, молодец – нет. На перчатках грязи будет гораздо больше, чем на руках», - сказал Миронов.
Ранее врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что чтобы не отравиться в жару, необходимо тщательно промывать все овощи и зелень, а готовую еду не хранить больше часа вне холодильника, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru