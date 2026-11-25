В ведомстве уточнили, что ВС поразили электроподстанции в Харькове, Верхнеднепровском Днепропетровской области и Малине Житомирской. Еще одной целью стала Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске.



В Минобороны добавили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.



Плюс Вооруженные силы России ударили по логистическим центрам «Нерубайское» и «Блум» в Одесской области, а также терминалу «Новой почты» в Белой Церкви Киевской. По версии МО РФ, там хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для ВСУ.



Также ВС поразили сухогруз в Черном море восточнее Одессы, судно тоже использовали для нужд украинской армии.



На днях НСН рассказывала, что Вооруженные силы РФ ударили по электроподстанциям в Виннице и Черниговской области.

