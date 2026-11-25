ВС России ударили по подстанциям, Криворожской ТЭС и терминалам «Новой почты»
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и логистической инфраструктуры Украины, а также по сухогрузу в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ВС поразили электроподстанции в Харькове, Верхнеднепровском Днепропетровской области и Малине Житомирской. Еще одной целью стала Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске.
В Минобороны добавили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
Плюс Вооруженные силы России ударили по логистическим центрам «Нерубайское» и «Блум» в Одесской области, а также терминалу «Новой почты» в Белой Церкви Киевской. По версии МО РФ, там хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для ВСУ.
Также ВС поразили сухогруз в Черном море восточнее Одессы, судно тоже использовали для нужд украинской армии.
На днях НСН рассказывала, что Вооруженные силы РФ ударили по электроподстанциям в Виннице и Черниговской области.
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