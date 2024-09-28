СМИ: Отцу смертельно отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность
Отцу погибших в поселке Красная Сопка Красноярского края от отравления дихлофосом детей грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным источника, его могут привлечь за причинение смерти по неосторожности, так как в настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ.
Известно, что во время повторного допроса 34-летний мужчина признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом. При этом, отмечается, что только он выпил таблетку, когда членам семьи стало плохо.
Вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края многодетная семья отравилась после того, как съела на ужин пельмени. В результате этого скончались четыре ребенка в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет. Отец и беременная мать погибших несовершеннолетних находились в больнице. В настоящее время их уже выписали.
В анализах членов этой семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Все подобные средства от насекомых изъяли из магазинов поселка, в котором жили пострадавшие.
Ранее в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщили, что магазин, в котором отравившаяся семья купила курицу и пельмени, продавал продукцию без необходимых документов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Отцу смертельно отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность
- NYT: Перед Олимпиадой в Париже WADA потеряло 900 допинг-тестов
- SHOT: Бывший министр обороны ДНР Стрелков пожаловался на боли в сердце
- Потребительский союз: В России 65% косметики содержат опасные вещества
- 112: Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12
- Sky Group подал в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере
- Израиль заявил о планах пресечения поставок оружия в Бейрут
- В Брянской области произошло крупное возгорание на деревообрабатывающем предприятии
- Глава ОГА Федоров заявил о повреждении инфраструктуры в Запорожье
- В Курской области в результате атак разрушен Глушковский краеведческий музей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru