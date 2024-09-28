СМИ: Отцу смертельно отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность

Отцу погибших в поселке Красная Сопка Красноярского края от отравления дихлофосом детей грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

По данным источника, его могут привлечь за причинение смерти по неосторожности, так как в настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ.

Известно, что во время повторного допроса 34-летний мужчина признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом. При этом, отмечается, что только он выпил таблетку, когда членам семьи стало плохо.

«Современный дихлофос не опасен»: Онищенко об отравлении семьи из Красноярского края

Вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края многодетная семья отравилась после того, как съела на ужин пельмени. В результате этого скончались четыре ребенка в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет. Отец и беременная мать погибших несовершеннолетних находились в больнице. В настоящее время их уже выписали.

В анализах членов этой семьи нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Все подобные средства от насекомых изъяли из магазинов поселка, в котором жили пострадавшие.

Ранее в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю сообщили, что магазин, в котором отравившаяся семья купила курицу и пельмени, продавал продукцию без необходимых документов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю
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