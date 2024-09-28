СМИ: Отцу смертельно отравившихся под Красноярском детей грозит уголовная ответственность

Отцу погибших в поселке Красная Сопка Красноярского края от отравления дихлофосом детей грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

По данным источника, его могут привлечь за причинение смерти по неосторожности, так как в настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ.

Известно, что во время повторного допроса 34-летний мужчина признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом. При этом, отмечается, что только он выпил таблетку, когда членам семьи стало плохо.