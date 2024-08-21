Заразившиеся ботулизмом готовят групповой иск к «Кухне на районе»

Как заявил представитель юридического сервиса Destralegal, сформирована группа потерпевших, которая хочет обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере от 100 тыс. до 2 млн руб. на человека в зависимости от тяжести заболевания и его последствий. Отмечается, что «Кухня на районе» в досудебном порядке начала выплачивать компенсации. Общая сумма составила около 3 млн руб.

Так как не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, то через суд решили взыскать больший размер компенсаций.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от ботулизма пострадали 417 человек, два пациента скончались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

