Заразившиеся ботулизмом готовят групповой иск к «Кухне на районе»
Более 20 пострадавших после массового отравления блюдами сервиса доставки еды «Кухня на районе» готовят коллективные иски к компании, сообщают «Ведомости».
Как заявил представитель юридического сервиса Destralegal, сформирована группа потерпевших, которая хочет обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере от 100 тыс. до 2 млн руб. на человека в зависимости от тяжести заболевания и его последствий. Отмечается, что «Кухня на районе» в досудебном порядке начала выплачивать компенсации. Общая сумма составила около 3 млн руб.
Так как не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, то через суд решили взыскать больший размер компенсаций.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что от ботулизма пострадали 417 человек, два пациента скончались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru