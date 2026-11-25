«Каждая последующая зима будет более “медвежьей“, чем предыдущая. Потому что количество хищников огромное. Отстреливать их не дают радикальные зоозащитные организации. Они защищают медведей, волков, лис, тигров – кого угодно, только не мирных животных, таких, как лось, олень, кабан. В Великую Отечественную войну мирные животные шли обеспечивать тыл питанием: в госпиталя, детские садики, школы. В тылу, когда нечего есть, стреляли лосей и оленей. А сейчас радикальные зоозащитные организации, не понятно кем финансируемые, топят за хищников, которых мы не едим. Хищник размножается, ест людей и ест мирных животных – зачем он нам нужен? У нас есть биологи-охотоведы, которые учились на то, чтобы регулировать хищника, но им не дают этого делать зоозащитники без соответствующего образования. Тем временем медведей огромное количество, и определенный процент из них не будет залегать в спячку, шатуны будут всегда», – считает Медведев.

На следующий год, утверждает эксперт, шатунов станет ещё больше.

«В отсутствие еды зимой они неизбежно будут выходить к людям – в поселки и пригороды», – предупредил собеседник НСН.

Ещё одной проблемой он назвал запрет «притравливать собак на медведей», чего добились зоозащитники. В итоге собаки, которые впервые видят медведя, убегают быстрее, чем человек, отметил Медведев.

«И вот сейчас – случись большая война, которая уже буквально за воротами стоит, наступит кризис с продовольствием, и весь тыл будут обеспечивать охотники. А животных, которых можно употреблять в пищу, не будет. Всем придется волков с лисами есть. И это глубочайшая проблема», – сказал Медведев.

В центральной России, добавил эксперт, ситуация тоже становится напряжённой.

«Всё больше и больше медведей становится. В московском регионе их вообще никогда не было, а теперь появились. Естественно, будет ещё больше. И в случаи, когда человек пал от лап медведя или волка, будут только увеличиваться. Потому что ничего, чтобы это не происходило, не делается. Всё спрашивают: что делать, если встретил медведя? В то время, как вопрос должен звучать: что делать, чтобы человек медведя не встретил в принципе. Мы же не в XIII веке живём!», – добавил Медведев.

Ранее НСН сообщала, что в Хакасии три школы перевели на дистант из-за выхода медведей.

