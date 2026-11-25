«Радикалы топят за хищников»: «Медвежьи» зимы в России продолжатся
Российским биологам-охотоведам не дают заниматься регулированием хищников, заявил НСН Максим Медведев.
Количество хищников в России – огромное, поэтому медведей на подступах к поселкам и пригородам, а следовательно, и стычек с людьми – будет только больше. Такое мнение в беседе с НСН выразил член «Росохотрыболовсоюза», охотник Максим Медведев.
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о том, что бурые медведи могут продолжить выходить к населенным в декабре и январе, передает ТАСС. Вероятность появления хищников, не залегших в спячку к ноябрю, будет зависеть от погоды и доступности пищи, отметили власти. Ранее на Ямале медведи несколько раз нападали на людей: в одном случае мужчина пострадал, в другом погиб. В ноябре Минприроды сообщало, что с начала года в России произошло 87 случаев нападения медведей на людей, в результате 36 человек погибли. По словам Медведева, ситуация будет только усугубляться.
«Каждая последующая зима будет более “медвежьей“, чем предыдущая. Потому что количество хищников огромное. Отстреливать их не дают радикальные зоозащитные организации. Они защищают медведей, волков, лис, тигров – кого угодно, только не мирных животных, таких, как лось, олень, кабан. В Великую Отечественную войну мирные животные шли обеспечивать тыл питанием: в госпиталя, детские садики, школы. В тылу, когда нечего есть, стреляли лосей и оленей. А сейчас радикальные зоозащитные организации, не понятно кем финансируемые, топят за хищников, которых мы не едим. Хищник размножается, ест людей и ест мирных животных – зачем он нам нужен? У нас есть биологи-охотоведы, которые учились на то, чтобы регулировать хищника, но им не дают этого делать зоозащитники без соответствующего образования. Тем временем медведей огромное количество, и определенный процент из них не будет залегать в спячку, шатуны будут всегда», – считает Медведев.
На следующий год, утверждает эксперт, шатунов станет ещё больше.
«В отсутствие еды зимой они неизбежно будут выходить к людям – в поселки и пригороды», – предупредил собеседник НСН.
Ещё одной проблемой он назвал запрет «притравливать собак на медведей», чего добились зоозащитники. В итоге собаки, которые впервые видят медведя, убегают быстрее, чем человек, отметил Медведев.
«И вот сейчас – случись большая война, которая уже буквально за воротами стоит, наступит кризис с продовольствием, и весь тыл будут обеспечивать охотники. А животных, которых можно употреблять в пищу, не будет. Всем придется волков с лисами есть. И это глубочайшая проблема», – сказал Медведев.
В центральной России, добавил эксперт, ситуация тоже становится напряжённой.
«Всё больше и больше медведей становится. В московском регионе их вообще никогда не было, а теперь появились. Естественно, будет ещё больше. И в случаи, когда человек пал от лап медведя или волка, будут только увеличиваться. Потому что ничего, чтобы это не происходило, не делается. Всё спрашивают: что делать, если встретил медведя? В то время, как вопрос должен звучать: что делать, чтобы человек медведя не встретил в принципе. Мы же не в XIII веке живём!», – добавил Медведев.
Ранее НСН сообщала, что в Хакасии три школы перевели на дистант из-за выхода медведей.
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