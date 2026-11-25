Андреасян привел в пример Францию. Там делают под 400 фильмов в год, но действительно удачных из них — около 30. По словам режиссера, так устроен рынок везде, а внутри своей кажется, что достойных лент мало.



После геополитических поворотов последних лет российский кинематограф увидел, что собственное культурное наследие способно собирать миллиарды рублей в прокате, добавил собеседник.



Он признал, что по сравнению с Голливудом отечественная сфера пока как ребенок, который только встал и пошел, ведь вековой конвейерной коммерческой школы у нее не было. Но, по мнению Андреасяна, движение идет в верном направлении.



Ранее НСН объясняла, как российское кино угодило в «сказочный провал».

