Сарик Андреасян объяснил, почему россияне не устают от киносказок
Режиссер Сарик Андреасян в интервью aif.ru порассуждал, не устанет ли зритель от большого количества сказок и экранизаций. По его мнению, испытать такие ощущения можно только от плохого кино. Все зависит от того, как и о чем сделана картина, уверен он.
Андреасян привел в пример Францию. Там делают под 400 фильмов в год, но действительно удачных из них — около 30. По словам режиссера, так устроен рынок везде, а внутри своей кажется, что достойных лент мало.
После геополитических поворотов последних лет российский кинематограф увидел, что собственное культурное наследие способно собирать миллиарды рублей в прокате, добавил собеседник.
Он признал, что по сравнению с Голливудом отечественная сфера пока как ребенок, который только встал и пошел, ведь вековой конвейерной коммерческой школы у нее не было. Но, по мнению Андреасяна, движение идет в верном направлении.
Ранее НСН объясняла, как российское кино угодило в «сказочный провал».
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