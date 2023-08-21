«Камикадзе и горящий вокзал»: Украинские беспилотники бьют по Москве и Курску
Москва проснулась в понедельник с новостями о двух воздушных атаках, прерванных «хлопками» над Истрой и Рузой, в Курске беспилотник прилетел в здание вокзала, а в Новгородской области удар пришелся по аэродрому.
Новая неделя началась с сообщений о предотвращении попытки двойного удара по Москве беспилотниками: оба аппарата были сбиты в Подмосковье, жертв и пострадавших нет. При этом минувшие выходные выдались рекордными по атакам БПЛА. Тревожные сообщения приходили из Москвы, Курска, Ростовской, Нижегородской и Белгородской областей.
МОСКВА: ОТ ПУТИЛКОВО ДО РУЗЫ
Минобороны РФ рано утром в понедельник обогнало Telegram-каналы с сообщением об инциденте в небе над ближайшим Подмосковьем.
По данным ведомства, российские ПВО засекли украинский беспилотник самолетного типа и подавили его средствами РЭБ в 6:50 утра.
«Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет», - отчитались в министерстве Сергея Шойгу.
Однако это было еще не все. В районе половины девятого утра Mash сообщил со ссылкой на очевидцев о «громком хлопке» в небе над Звенигородом.
Вскоре в Минобороны подтвердили уничтожение еще одного «самолетного» беспилотника над территорией Истринского района Подмосковья.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», - подтвердил в Telegram в 8:33 мэр Москвы Сергей Собянин. А глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших от обломков сбитого дрона.
Тем временем, СМИ публикуют живописные видео и фото утренней «работы ПВО» в Подмосковье, пока это еще официально не запрещено. В аэропортах столицы традиционно вводился план «Ковер», однако на момент выхода материала Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский уже вновь работают.
В выходные также сообщалось о «прилетах» беспилотников в московский регион.
19 августа тревожные сообщения пришли из Путилково, находящегося примерно в километре к северо-западу от МКАД. По данным Минобороны, подавленный беспилотник упал в «безлюдном районе» этой части городского округа Красногорск. При этом, по признанию жителей этого «безлюдного района», инцидент с беспилотником все же не остался незамеченным.
Ну а в ночь на 20 августа в Ступинском районе Московской области был сбит украинский дрон-камикадзе. Собянин в этой связи поблагодарил военных, предотвративших попытку атаки на Москву с южного направления.
РОССИЯ: КУРСКИЙ ВОКЗАЛ И НИЖЕГОРОДСКАЯ БАЗА
Однако не Москвой единой. В регионах России в выходные также было очень неспокойно.
Отсчет начался утром 19 августа с сообщения Минобороны о попытке ночной ракетной атаки на Крым. По данным ведомства, Украина атаковала полуостров ударным вариантом зенитной ракеты комплекса ПВО С-200, однако ее сбили в воздухе, не допустив жертв и разрушений на земле.
Mash уточнил, что целью ракеты была военная база в Крыму, а на месте ее падения образовалась воронка губиной шесть метров.
Кроме того, в субботу утром Минобороны сообщило об атаке беспилотника на военный аэродром в Новгородской области.
«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолётов, которое было ликвидировано. Один самолёт получил повреждение, пострадавших нет», - добавили в ведомстве.
Ну а самый серьезный инцидент произошел в ночь на 20 августа в Курске, где украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала.
Первым сообщил об инциденте около 4 часов утра губернатор Курской области Роман Сатровойт.
«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол», - написал в Telegram губернатор.
Примерно через четыре часа он рассказал, что в момент взрыва в здании вокзала находились 50 пассажиров, а пожар уже потушили.
«Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в больницу и уже отпущены домой. Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время», - добавил Старовойт.
Кроме того, 20 августа Украина попыталась атаковать Ростовскую область.
«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», - сообщил в районе 10 утра ростовский губернатор Василий Голубев.
В воскресенье также досталось и многострадальной Белгородской области. В районе трех часов дня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что «на подлете к Белгороду сбито 12 воздушных целей». Правда, вскоре, он поправил себя, уточнив, что на самом деле целей было три.
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