«Камикадзе и горящий вокзал»: Украинские беспилотники бьют по Москве и Курску

МОСКВА: ОТ ПУТИЛКОВО ДО РУЗЫ

Минобороны РФ рано утром в понедельник обогнало Telegram-каналы с сообщением об инциденте в небе над ближайшим Подмосковьем.

По данным ведомства, российские ПВО засекли украинский беспилотник самолетного типа и подавили его средствами РЭБ в 6:50 утра.

«Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет», - отчитались в министерстве Сергея Шойгу.

Однако это было еще не все. В районе половины девятого утра Mash сообщил со ссылкой на очевидцев о «громком хлопке» в небе над Звенигородом.

Вскоре в Минобороны подтвердили уничтожение еще одного «самолетного» беспилотника над территорией Истринского района Подмосковья.

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», - подтвердил в Telegram в 8:33 мэр Москвы Сергей Собянин. А глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших от обломков сбитого дрона.

Тем временем, СМИ публикуют живописные видео и фото утренней «работы ПВО» в Подмосковье, пока это еще официально не запрещено. В аэропортах столицы традиционно вводился план «Ковер», однако на момент выхода материала Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский уже вновь работают.

В выходные также сообщалось о «прилетах» беспилотников в московский регион.

19 августа тревожные сообщения пришли из Путилково, находящегося примерно в километре к северо-западу от МКАД. По данным Минобороны, подавленный беспилотник упал в «безлюдном районе» этой части городского округа Красногорск. При этом, по признанию жителей этого «безлюдного района», инцидент с беспилотником все же не остался незамеченным.

Ну а в ночь на 20 августа в Ступинском районе Московской области был сбит украинский дрон-камикадзе. Собянин в этой связи поблагодарил военных, предотвративших попытку атаки на Москву с южного направления.