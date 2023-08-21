Минобороны: Еще один беспилотник сбит над Истринским районом в Подмосковье

Российские военные уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа в Московской области. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки беспилотника в Подмосковье

Атака была пресечена в 08:16 мск, отмечает «Свободная пресса».

«Дежурными силами ПВО ... аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района», — указали в военном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили дрон при попытке подлета к столице, пишет RT.

Утром 21 августа силы ПВО обнаружили украинский беспилотник в Московской области, аппарат подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон упал в районе Покровского, никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:УкраинаМинобороныБеспилотникиМосковская Область

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