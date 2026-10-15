Хитрят все: Как решат проблему невозвратных тарифов в отелях
Инициатива по введению правил невозвратного бронирования – это палка о двух концах, отельеры сами могут хитрить, заявил НСН Сергей Голов.
Невозможно запретить туристу бронировать сразу несколько номеров в разных отелях, при этом причина отмены брони в последний момент должна быть уважительной. Такое мнение в беседе с НСН высказал президент Союза турагентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате РФ Сергей Голов.
В Минэкономразвития решили бороться с «потребительским терроризмом», от которого, по мнению ведомства, страдают российские отели. Речь идет о ситуациях, когда клиенты бронируют номера сразу в нескольких отелях, а в последний момент отменяют все варианты, кроме одного. В итоге, заявил замминистра Дмитрий Вахруков, отказные номера продать уже некому, и отели теряют доход. В связи этом в Минэке хотят ввести правила невозвратного бронирования в законодательство. По мнению Голова, проблема, которую озвучили в правительстве, по большому счету не настолько критична, как представляется.
«Это палка о двух концах. У нас сейчас появилось слишком много площадок-маркетплейсов, где все предлагают со скидкой 30% забронировать номер, что не может быть экономически выгодно и осознанно. Это нереально. Во-вторых, если людям предоставляют такую возможность маркетплейсы, а им самим предоставляют такой продукт для реализации отельеры, то какие проблемы? Ну, пускай страдают из-за этого. Просто отельеры слишком хитрые. Платить комиссию агентам или взаимодействовать с туроператором им не очень выгодно, поэтому они пытаются через маркетплейсы, как будто это какая-то «кремлевская таблетка» от всех болезней. Так не бывает. Закон, может быть, и нужен. Но кто человеку запретит забронироваться одновременно в двух отелях?», - отметил Голов.
Людям, которые пытаются таким образом сэкономить, эксперт посоветовал обращаться к профессионалам, к турагентам, которые и будут нести ответственность.
«У них есть договор с оператором или отелем напрямую, договор с клиентом, договор реализации туристических услуг. Там все прописано: отказ за такое-то время – штраф такой-то и так далее. Если отказ по уважительной причине, предоставьте пакет документов, которые подтвердят это, и отель вам вернет все деньги. Здесь нет проблемы в том, что нам потом это не реализовать. Практически у всех отелей сегодня динамическое ценообразование. Иными словами, чем меньше номеров, тем дороже цена. А продать, если у отеля хороший спрос, за день-два до начала тура и даже отказной номер – не вопрос. Это просто завуалированная возможность получения дополнительной прибыли», - считает Голов.
Собеседник напомнил, что сейчас формируется новый комитет по туризму в Госдуме, а также профильный орган при Общественной палате.
«Вот и будут появляться такого рода популистские заявления по принципу «вот я хороший, давайте сделаем так». Но на самом деле пока не появится один единый регулятор, а Минэк будет не регулярно этим заниматься, а не от случая к случаю возвращаться к этому вопросу, - будут происходить такие вещи», - добавил Сергей Голов.
Ранее Сергей Голов рассказал НСН, почему маркетплейс не может стать турагентом и продавать туры.
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