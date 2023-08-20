Беспилотники атакуют. Пострадавшие - на курском вокзале, сбитый БПЛА - в Москве

Украинские беспилотники продолжают атаки России: от приграничья до Москвы. Экпсерты объяснят сложность идентификации БПЛА.

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал железнодорожный вокзал в Курске. После этого начался пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекла, сообщил в Telegram губернатор области Роман Старовойт.

В ночь на 20 августа также осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин. По его словам, это случилось на южном направлении.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт в воскресенье утром рассказал об устранении ночного удара украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу в областном центре.

Выяснилось, что во время атаки БПЛА на вокзале было 50 пассажиров. Их эвакуировали.

«Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой», – написал Роман Старовой в Telegram и пожелал им скорейшего выздоровления.

В результате возникшего пожара пострадали крыша, фасад, первая платформа. Взрывная волна повредила зал ожидания и пешеходный тоннель, который ведет к платформам.

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«Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время», – заявил губернатор Курской области.

Сейчас на вокзале в Курске работают волонтеры, которые помогают пассажирам пройти на посадку к вагонам. Досмотр при входе и выходе организован через северную и южную стороны здания вокзала. Доступ внутрь пассажирам закрыт. В результате ночного удара временно закрыли первую платформу. Поезда отправляют со второй и третьей платформ.

Инцидент в Курске произошел в выходные перед торжествами по поводу 80-летия победы на Курской Дуге 23 августа 1945 года. Местные власти ожидают приезда многочисленных высоких гостей в регион.

Старовойт заверил, что для устранения последствий удара задействованы необходимые силы и средства.

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Накануне в поселке Селятино Московской области нашли шпионский беспилотник, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, дрон-шпион должен был снять танковый полигон в подмосковной деревне Алабино, однако не долетел до пункта назначения и рухнул в лесу, где его и обнаружили местные жители. По факту обнаружения беспилотника они обратились в полицию.

В Минобороны России накануне рассказали о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья.

В оборонном ведомстве отметили, что дежурными силами ПВО дрон был своевременно обнаружен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего он рухнул неподалеку от Путилково в городском округе Красногорск.

В ночь на 18 августа при попытке пролёта в Москву уничтожен беспилотник, сообщил города Сергей Собянин. Летательный аппарат сбит силами противовоздушной обороны. Его обломки упали в зоне Экспоцентра.

В результате атак на выходных никто не пострадал, разрушений также нет.

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Между тем военные и эксперты отмечают, что БПЛА могут долететь до Москвы как с территории России, так и с Украины. Гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в интервью НСН заявлял, что долететь до столицы с территории Украины с легкостью могут именно БПЛА самолетного типа. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Это тоже не панацея, так как враг быстро мимикрирует, маскируется. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — предупредил он.

Ранее российский МИД назвал попытку атаки украинского беспилотника на Москву 18 августа подтверждением преступной сущности властей Украины. Воздушная атака Москва-Сити 18 августа стала далеко не первой. 30 июля и 1 августа беспилотники дважды прилетали в башни «IQ-квартал» и «Око-2». О «прилетах» в Москву и уничтоженных беспилотниках также сообщалось 6, 9 и 11 августа.



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ФОТО: t.me/gubernator_46
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