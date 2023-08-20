Гладков: в Белгородском районе сбили три воздушные цели
20 августа 202317:11
Силы противовоздушной обороны в воскресенье уничтожили три воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом , написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, цели уничтожены в период с 13:50 до 14:40. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее Гладков сообщил о 12 сбитых воздушных целях.
Украинская армия в субботу нанесла 156 ударов по Белгородской области. Под обстрел попали шесть районов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru