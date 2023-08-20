Гладков: в Белгородском районе сбили три воздушные цели

По его словам, цели уничтожены в период с 13:50 до 14:40. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил о 12 сбитых воздушных целях.

Украинская армия в субботу нанесла 156 ударов по Белгородской области. Под обстрел попали шесть районов, передает «Радиоточка НСН».

