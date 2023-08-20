Гладков: в Белгородском районе сбили три воздушные цели

Силы противовоздушной обороны в воскресенье уничтожили три воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом , написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, цели уничтожены в период с 13:50 до 14:40. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил о 12 сбитых воздушных целях.

Украинская армия в субботу нанесла 156 ударов по Белгородской области. Под обстрел попали шесть районов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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