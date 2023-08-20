Губернатор Ростовской области заявил о попытке атаки дронов-камикадзе
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области подавили попытку теракта с использованием дронов-камикадзе. Об этом 20 августа в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«ПВО не применялось из-за малого размера цели», – пояснил глава Ростовской области.
По словам Голубева, обломки двух дронов упали на территорию военной части в Каменске, еще одного — в километре севернее Новошахтинска.
В результате попытки террористической атаки ВСУ на Ростовскую область жертв и разрушений нет.
Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Ростовской области заявил о попытке атаки дронов-камикадзе
- «Нужны батальоны». В России требуют ввести мобрезерв против ВСУ
- СМИ: НАТО потеряло веру в победу Украины над Россией
- Остались считанные дни. В США заявили о финальной стадии конфликта на Украине
- Беспилотники атакуют. Пострадавшие - на курском вокзале, сбитый БПЛА - в Москве
- Орбита «Луны-25» не дает сфотографировать посадочные модули американских «Аполлонов»
- Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцы должны требовать отставки Зеленского
- СМИ: Пентагон столкнется с проблемами при пополнении истощенных арсеналов
- Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России
- СМИ: Тчиани заявил, что Нигер будет готов к войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru