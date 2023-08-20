Губернатор Ростовской области заявил о попытке атаки дронов-камикадзе

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Ростовской области подавили попытку теракта с использованием дронов-камикадзе. Об этом 20 августа в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Беспилотники атакуют. Пострадавшие - на курском вокзале, сбитый БПЛА - в Москве

«ПВО не применялось из-за малого размера цели», – пояснил глава Ростовской области.

По словам Голубева, обломки двух дронов упали на территорию военной части в Каменске, еще одного — в километре севернее Новошахтинска.

В результате попытки террористической атаки ВСУ на Ростовскую область жертв и разрушений нет.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: commons.wikimedia.org
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