В Подольске два человека пострадали в результате пожара
Возгорание возникло в складском помещении в подмосковном Подольске, произошла разгерметизация емкости с газом. Об этом сообщает МЧС Московской области.
«В результате пожара произошла разгерметизация емкости... в металлическом ангаре с дальнейшим распространением на площади 2400 кв.м», - отметили в ведомстве.
С места ЧП эвакуировали 23 человека. По предварительным данным, пострадали двое, пишет RT.
К борьбе с огнем привлекли около 40 специалистов и 13 единиц техники.
Ранее в поселке Запрудня Московской области произошел крупный пожар на складе для хранения алкогольной и табачной продукции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Финляндия получит от ЕС 32 млн евро на защиту границы от беспилотников
- Эксперт объяснил, почему женщины с детьми могут получать меньше, чем их коллеги
- Каллас рассказала, что ЕС пока не знает, как изъять российские активы
- «Возьмут бездетного лодыря»: Милонов указал на опасность дополнительных льгот многодетным отцам
- В Подольске два человека пострадали в результате пожара
- Армия России освободила Нефедовку и Черное
- Успеть к выборам: США продолжат смягчать санкции против России
- Чебурашка под защитой: Как выжить фотобанкам в эпоху ИИ-картинок
- Новак: Россия будет импортировать бензин минимум до конца года
- Есть сигнал: Экономисты не ждут снижения ключевой ставки до конца года