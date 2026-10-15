В Подольске два человека пострадали в результате пожара

Возгорание возникло в складском помещении в подмосковном Подольске, произошла разгерметизация емкости с газом. Об этом сообщает МЧС Московской области.

«В результате пожара произошла разгерметизация емкости... в металлическом ангаре с дальнейшим распространением на площади 2400 кв.м», - отметили в ведомстве.

С места ЧП эвакуировали 23 человека. По предварительным данным, пострадали двое, пишет RT.

К борьбе с огнем привлекли около 40 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее в поселке Запрудня Московской области произошел крупный пожар на складе для хранения алкогольной и табачной продукции.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарМЧСМосковская Область

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