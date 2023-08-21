Собянин сообщил об уничтожении беспилотника при попытке подлета к Москве
Беспилотный летательный аппарат сбит при попытке подлета к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам мэра, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано, пишет Ura.ru.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе подмосковного Звенигорода сработала ПВО, предварительно, был сбит дрон.
Утром 21 августа Минобороны отчиталось о пресечении атаки украинского беспилотника в Московской области. Дрон самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в районе Покровского, пишет RT.
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