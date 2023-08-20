Захарова: ВСУ атакой по вокзалу в Курске нанесли удар по общей истории
Министерство иностранных дел России осудило атаку украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.
«Украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», - заявила дипломат.
Она напомнила, что здание вокзала в Курске построили на месте полностью разрушенного в годы Великой Отечественной войны. Атаку беспилотника Захарова назвала очередным бессмысленным террористическим актом Киева.
Атака дрона произошла в ночь на 20 августа. Из здания вокзала эвакуировали 50 человек. Следственный комитет РФ начал расследование, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru