Глава Кузбасса предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах

В ходе выступления на «Российской энергетической неделе» он рассказал, что такое размещение позволит защитить дата-центры от «внешних воздействий».

«Что такое карьер? Грубо говоря, яма... Так вот туда нужно просто дом, 10, 12–16 этажей не вверх, а вниз опустить... Сделал сверху кровлю, озеленил, построил парк и закрыл этот дата-центр», — указал чиновник.

Середюк добавил, что подобное строительство также позволит сэкономить на системе охлаждения, так как в карьерах имеются «вода и подземные реки», которые можно «это запускать, циркулировать и охлаждать».

Ранее зампредседателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков заявил о необходимости создать в РФ ЦОД «судного дня», который помог бы восстанавливать работу всех сервисов в случае чрезвычайных происшествий, в том числе атак БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

