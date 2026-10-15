Глава Кузбасса предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что центры обработки данных (ЦОД) можно было бы строить в отработанных угольных карьерах. Об этом сообщает РБК.
В ходе выступления на «Российской энергетической неделе» он рассказал, что такое размещение позволит защитить дата-центры от «внешних воздействий».
«Что такое карьер? Грубо говоря, яма... Так вот туда нужно просто дом, 10, 12–16 этажей не вверх, а вниз опустить... Сделал сверху кровлю, озеленил, построил парк и закрыл этот дата-центр», — указал чиновник.
Середюк добавил, что подобное строительство также позволит сэкономить на системе охлаждения, так как в карьерах имеются «вода и подземные реки», которые можно «это запускать, циркулировать и охлаждать».
Ранее зампредседателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков заявил о необходимости создать в РФ ЦОД «судного дня», который помог бы восстанавливать работу всех сервисов в случае чрезвычайных происшествий, в том числе атак БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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