Финляндия получит от ЕС 32 млн евро на защиту границы от беспилотников

Как ожидается, новое оборудование позволит усилить наблюдение за БПЛА на восточной границе республики и в Финском заливе. Основные закупки планируют осуществить в 2027—2029 годах.

Кроме того, выделенные ЕС средства будут направлены на интеграцию систем и обучение персонала.

Ранее Финляндия возвела 200-километровое заграждение на границе с Россией. Стоимость проекта составила около 380 млн евро.

