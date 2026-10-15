Финляндия получит от ЕС 32 млн евро на защиту границы от беспилотников
Евросоюз предоставит Финляндии 32 млн евро, которые направят на закупку систем обнаружения и противодействия беспилотникам для пограничной службы страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на финское МВД.
Как ожидается, новое оборудование позволит усилить наблюдение за БПЛА на восточной границе республики и в Финском заливе. Основные закупки планируют осуществить в 2027—2029 годах.
Кроме того, выделенные ЕС средства будут направлены на интеграцию систем и обучение персонала.
Ранее Финляндия возвела 200-километровое заграждение на границе с Россией. Стоимость проекта составила около 380 млн евро.
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