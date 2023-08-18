«Беспилотников стало, как комаров!»: В Экспоцентр прилетел «бобер-камикадзе»

БЕСПИЛОТНИКИ И КОМАРЫ: «НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ИСТЕРИКА»

«Ранние пташки» Москва-Сити восприняли утренний инцидент с нервным смехом.

«Вспышка, через две секунды взрыв, я думала, что подрывают нашу башню и полетим в воздух. Я сейчас смеюсь, но на самом деле это истерика. Очень страшно, у меня до сих пор трясутся колени», - рассказала Shot эффектная «девушка с персиками».

«Он пролетел весь Кутузовский проспект, летел над рекой, выглядел как белый вертолетик полтора на полтора метра, жужжал. Мы видели, как он летит, потом падает, вспышка, и взрыв через секунды три. Беспилотников стало, как комаров», - добавил работник ресторана с видом на Москва-реку.

Mash успел идентифицировать «вертолетик». По его данным, у Экспоцентра упал украинский дрон-камикадзе «Бобер». Такой же аппарат упал 11 августа в районе улица Живописная в московском районе Хорошево-Мневники.

Кроме того, в районе 4:30 пятницы примерно на полчаса закрывался московский аэропорт «Внуково». Там ввели план «Ковер», закрыв воздушные ворота на прилет и вылет. Семь самолетов вместо Москвы направили в Петербург, Нижний Новгород и Минск. Кроме того, было задержано шесть рейсов в Турцию, Эмираты и Армению.

Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой ранее объяснял НСН, что беспилотники долетают до центра Москвы, поскольку идут «на предельно низкой высоте вне зоны радиолокационной видимости». По его словам, их уничтожают после набора высоты.

Со своей стороны, гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев указывал НСН на проблему с идентификацией БПЛА.

«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить "хорошего" от "плохого". Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — отмечал Бабинцев.