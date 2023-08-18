«Беспилотников стало, как комаров!»: В Экспоцентр прилетел «бобер-камикадзе»
Украинский беспилотник, прилетевший в район Москва-Сити со стороны Красногорска, жужжал над Кутузовским проспектом и упал в районе четырех утра на одно из зданий Экспоцентра.
Ранее утро пятницы ознаменовалось новой попыткой Украины атаковать центр Москвы с помощью беспилотника. Все произошло по «привычной» схеме: аппарат прилетел из Подмосковья, упал в районе Москва-Сити, незначительно повредив офисное здание, пострадавших нет.
Звуки взрывов разбудили москвичей, однако это не изменило их позитивный «пятничный настрой». Информацию подтвердили мэр Москвы и Минобороны, при этом пока не прозвучало каких-то громких заявлений о возмездии.
«УТРЕННИЕ ВЗРЫВЫ»: ОТ ОДИНЦОВО ДО СИТИ
Первые сообщения о взрывах над Московским регионом появились в соцсетях в районе четырех утра.
«Звуки взрывов были слышны над подмосковным Одинцово. Также очевидцы сообщают о громких звуках в Трёхгорке и Красногорске. Взрыв слышен в Москва-Сити. Предварительно, в районе башни Федерация», - сообщил Telegram-канал Shot, опубликовав соответствующие видео.
По версии Mash, люди слышали взрывы в Красногорске, Одинцово и в районе Москва-Сити. Вскоре информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», - отметил градоначальник в 4:22.
Через двадцать минут уже Минобороны РФ сообщило об «очередной террористической атаке» киевского режима.
«БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет», - отметили в ведомстве.
По данным СМИ, беспилотник упал на один из павильонов Экспоцентра, в результате чего произошло обрушение на площади 30 кв.м.
БЕСПИЛОТНИКИ И КОМАРЫ: «НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ИСТЕРИКА»
«Ранние пташки» Москва-Сити восприняли утренний инцидент с нервным смехом.
«Вспышка, через две секунды взрыв, я думала, что подрывают нашу башню и полетим в воздух. Я сейчас смеюсь, но на самом деле это истерика. Очень страшно, у меня до сих пор трясутся колени», - рассказала Shot эффектная «девушка с персиками».
«Он пролетел весь Кутузовский проспект, летел над рекой, выглядел как белый вертолетик полтора на полтора метра, жужжал. Мы видели, как он летит, потом падает, вспышка, и взрыв через секунды три. Беспилотников стало, как комаров», - добавил работник ресторана с видом на Москва-реку.
Mash успел идентифицировать «вертолетик». По его данным, у Экспоцентра упал украинский дрон-камикадзе «Бобер». Такой же аппарат упал 11 августа в районе улица Живописная в московском районе Хорошево-Мневники.
Кроме того, в районе 4:30 пятницы примерно на полчаса закрывался московский аэропорт «Внуково». Там ввели план «Ковер», закрыв воздушные ворота на прилет и вылет. Семь самолетов вместо Москвы направили в Петербург, Нижний Новгород и Минск. Кроме того, было задержано шесть рейсов в Турцию, Эмираты и Армению.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой ранее объяснял НСН, что беспилотники долетают до центра Москвы, поскольку идут «на предельно низкой высоте вне зоны радиолокационной видимости». По его словам, их уничтожают после набора высоты.
Со своей стороны, гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев указывал НСН на проблему с идентификацией БПЛА.
«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить "хорошего" от "плохого". Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», — отмечал Бабинцев.
При этом 16 августа в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что беспилотники, находящиеся на вооружении российской армии, получат автоматические системы опознавания по принципу «свой-чужой».
Воздушная атака Москва-Сити 18 августа стала далеко не первой. 30 июля и 1 августа беспилотники дважды прилетали в башни «IQ-квартал» и «Око-2». О «прилетах» в Москву и уничтоженных беспилотниках также сообщалось 6, 9 и 11 августа.
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