Погрозят пальцем? К чему приведет проверка завышенных тарифов ЖКХ от Госдумы
У нижней палаты парламента нет полномочий разбираться с тарифами ЖКХ, это зона ответственности кабмина, ФАС и регионов, заявил НСН Константин Крохин.
Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в беседе с НСН скептически оценил эффективность проверки обоснованности резкого роста тарифов ЖКХ в ряде регионов, которая была инициирована Госдумой.
На федеральном уровне максимальный рост в этом году ограничен 11,8%, при этом региональные власти могут превышать эту границу, но должны это обосновать. В ряде субъектов предельный индекс был превышен в полтора-два раза: Ставропольский край — до 22%, Республика Дагестан — 19,7%, а Тамбовская и Тюменская области — более 17% и т. д. В Госдуме хотят проверить обоснованность повышения тарифов ЖКХ в этих регионах.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал выяснить, почему одни регионы «уложились» в предельный индекс, а другие нет. Он заявил о создании комиссии по защите жилищных прав граждан, а также призвал обсуждать ситуацию в субъектах, где тарифы были завышены необоснованно с привлечением представителей ФАС. Однако Крохин считает, что действенной эта мера не будет.
«Напрямую Госдума не может влиять на тарифы, она может только высказывать озабоченность. Тарифные органы на сегодняшний день регулирует правительство, которое устанавливает предельный индекс, и региональные тарифные органы, в составе которых есть представитель ФАС. Поэтому, это такая игра. Госдума как бы за народ, но полномочий у нее нет, они только могут погрозить пальчиком и сказать, что надо бы разобраться. Объективности ради, правительство утверждает тарифы, из года в год их повышает. Получается, правительство говорит про предельный индекс повышения тарифов, многие регионы превышают его почти в два раза, но при этом у них есть на это разрешение этого же правительства. Сейчас правительство будет утверждать новый состав, пожалуйста — разбирайтесь, задавайте вопросы по делу. Огромные деньги тратятся на государственные органы, которые должны за этим следить, а все только делают вид, что заботятся о народе, но ничего реально не делают. А тарифы растут», — отметил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что ЖКХ — это наиболее острая социальная проблема в стране на сегодняшний день, причем это касается не только стоимости ЖКУ, но и качества услуг.
«Тарифы на сегодняшний день — на первом месте по количеству жалоб россиян. Но проблемы ЖКХ — это не только тарифы, но и качество обслуживания, произвол управляющих компаний, бездействие органов жилищного надзора. Если брать по статистике обращений к президенту, 2 млн в 2024 году и 3 млн в 2025 году — это обращения, связанные с ЖКХ. И это та тема, из-за которой доверие к государству падает. Ведь по сути сегодня плата за жилищно-коммунальные услуги — это налог, это не услуга. От нее нельзя отказаться, ее нельзя поменять, нельзя обсуждать цену, это государство устанавливает. 80% рынка управления ЖКХ — это государственные, муниципальные управляющие компании. Почему вы их не контролируете? ЖКХ — это важнейшая проблема. Это клубок социальных противоречий, потому что они касаются каждого человека, у которого доходы падают, тарифы растут, а качество снижается», — сказал Крохин.
Ранее зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин в пресс-центре НСН отмечал, что обновление коммунальных сетей в России идет со значительным отставанием, однако попытка решить проблему увеличением тарифов обрекает страну на серию коммунальных катастроф.
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