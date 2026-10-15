Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин в беседе с НСН скептически оценил эффективность проверки обоснованности резкого роста тарифов ЖКХ в ряде регионов, которая была инициирована Госдумой.

На федеральном уровне максимальный рост в этом году ограничен 11,8%, при этом региональные власти могут превышать эту границу, но должны это обосновать. В ряде субъектов предельный индекс был превышен в полтора-два раза: Ставропольский край — до 22%, Республика Дагестан — 19,7%, а Тамбовская и Тюменская области — более 17% и т. д. В Госдуме хотят проверить обоснованность повышения тарифов ЖКХ в этих регионах.