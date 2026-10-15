Песков: Моратория на удары по российским НПЗ со стороны Украины не было

Фактически, никакого моратория на удары по российским энергообъектам со стороны Украины не было, Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ

Он указал, что ВСУ продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и объектам энергетики.

«Тем самым, безусловно, вступая в серьёзные противоречия с мирными усилиями Соединённых Штатов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ВСУ нанесли удары по двум НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:НПЗУкраинаРоссияДмитрий Песков

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