Каллас рассказала, что ЕС пока не знает, как изъять российские активы

Ряд стран Евросоюза предлагают изъять замороженные активы России, но сообществу следует продумать, как разделить финансовые риски Бельгии при таких шагах. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Кая Каллас.

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По ее словам, идея экспроприации российских активов «остается жива».

«Между лидерами ЕС есть соглашение, что суверенные активы России останутся замороженными, пока Россия не выплатит репарации», - цитирует Каллас ТАСС.

Как отметила дипломат, некоторые государства предлагают экспроприировать активы, но в ЕС «должны придумать ясный план, как полностью разделить финансовые риски».

Между тем СМИ сообщили, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер предложили ЕС разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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