«Возьмут бездетного лодыря»: Милонов указал на опасность дополнительных льгот многодетным отцам
Существует тонкая грань между защитой трудовых прав многодетных отцов и интересами работодателей, заявил НСН Виталий Милонов.
Многодетные отцы не откажутся от дополнительных выплат и любых благ со стороны государства. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал инициативу председателя комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергея Рыбальченко, который предложил ввести в России выплату многодетным отцам в размере не менее двух миллионов рублей и привязать её к стоимости жилья.
«Кто же будет против из многодетных отцов получить 2 миллиона рублей? Никто. Насколько честно это предлагать, особенно людям, которые облечены определённой государственной инициативой – это вопрос, переходящий в популизм. Но, конечно, идея хорошая. Многодетные отцы, точно так же, как и все многодетные родители, в принципе, испытывают повышенную финансовую нагрузку. Я как отец шестерых детей это знаю не понаслышке. Но просто пообещать людям такое – это не совсем верно. Ведь люди это услышат, какие-то глупые блогеры подхватят, разнесут информацию, а потом у людей наступит разочарование. Мол, обещали и не дали. Хотя никто никакой конкретики и не обещал», - немного разочаровал Милонов.
Вместе с тем депутат поддержал инициативу общественника по привязке выплат к стоимости жилья. И при этом он отметил, что отцу-кормильцу приходится постоянно зарабатывать деньги.
«Конечно, большой семье нужен большой дом. Всякие квартиры-живопырки, построенные на окраинах Москвы, Петербурга и так далее, это точно не решение для большой семьи. Многодетный отец — это, как правило, единственный кормилец в семье. Потому что в большой семье, особенно если там пять и более детей, естественно, мама не работает. За редким исключением. Поэтому, на многодетном отце лежит повышенная нагрузка, и здесь нужно более внимательно относиться к вопросу его трудовых прав. Но тут очень важно чувствовать тонкую грань. В попытке усиленной социальной защиты отцов больших семей мы можем создать такую историю, что они будут нежеланными работниками, если у них будут какие-то совсем непонятные для работодателя права. Работодателю просто будет невыгодно иметь отца большой семьи на работе. Гораздо лучше нанять какого-то бездетного лодыря, который какое-то время может поработать», - сказал Милонов.
Ранее в беседе с НСН депутат Госдумы заявил, что государство должно помочь гражданам на сайтах знакомств избежать общения с женатиками, тарелочницами и алиментщиками, а для этого нужна идентификация людей через госсервисы при регистрации на сайте знакомств.
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