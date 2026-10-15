Многодетные отцы не откажутся от дополнительных выплат и любых благ со стороны государства. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал инициативу председателя комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергея Рыбальченко, который предложил ввести в России выплату многодетным отцам в размере не менее двух миллионов рублей и привязать её к стоимости жилья.

«Кто же будет против из многодетных отцов получить 2 миллиона рублей? Никто. Насколько честно это предлагать, особенно людям, которые облечены определённой государственной инициативой – это вопрос, переходящий в популизм. Но, конечно, идея хорошая. Многодетные отцы, точно так же, как и все многодетные родители, в принципе, испытывают повышенную финансовую нагрузку. Я как отец шестерых детей это знаю не понаслышке. Но просто пообещать людям такое – это не совсем верно. Ведь люди это услышат, какие-то глупые блогеры подхватят, разнесут информацию, а потом у людей наступит разочарование. Мол, обещали и не дали. Хотя никто никакой конкретики и не обещал», - немного разочаровал Милонов.

Вместе с тем депутат поддержал инициативу общественника по привязке выплат к стоимости жилья. И при этом он отметил, что отцу-кормильцу приходится постоянно зарабатывать деньги.