Эксперт объяснил, почему женщины с детьми могут получать меньше, чем их коллеги
Нередко женщинам с детьми сложно устроиться на работу, а по «тривиальным причинам» зарплата молодых матерей ниже, чем у коллег. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с aif.ru.
Как отметил эксперт, по Трудовому кодексу РФ запрещена дискриминация, и у работодателя нет права менять зарплату в зависимости от наличия у женщины детей. При этом размер оплаты труда молодых мам действительно может оказаться ниже.
«Во-первых, женщины с детьми, как правило, отрабатывают меньше, потому что берут больничные по уходу за детьми. Во-вторых, зарплата по одной и той же должности в бюджетной сфере часто зависит от того, сколько ставок берёт человек. В-третьих, женщину с детьми нельзя автоматически посылать в командировку, от чего тоже может зависеть размер зарплаты», - подчеркнул эксперт.
Также Сафонов отметил, что женщин с детьми часто не продвигают на более высокие позиции, так как работодатель считает, что сотрудница будет в большей степени заниматься семьей.
Кроме того, эксперт объяснил, почему женщинам могут отказать в трудоустройстве.
«Иногда причиной отказа становится не то, что у женщины есть дети, а то, что у нее нет нужного опыта и квалификаций», – заявил Сафонов.
Он пояснил, что после декрета требования могут поменяться, а руководство может не желать вкладываться в обучение или дообучение работников.
Ранее сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал рассказал НСН, что в сфере здравоохранения в России нет прямой корреляции между полом медицинского работника и его зарплатой.
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