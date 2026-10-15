Трунов оценил вероятность тюремного срока для рэпера Navai
Рэпер Navai оказался в сложной ситуации, но пока говорить о том, что ему однозначно грозит тюремный срок – рано, заявил Игорь Трунов.
Ответственность рэп-исполнителю Navai за контрабанду и хранение наркотиков определят результаты экспертизы, обстоятельства, при которых вещества были найдены, и факт того, знал ли сам артист об их наличии в машине, сказал НСН президент Союза адвокатов РФ Игорь Трунов.
Кордайский районный суд Казахстана отправил в СИЗО на два российского рэп-исполнителя Navai (Наваи Бакиров). Двумя днями ранее он был задержан по подозрению в контрабанде и незаконном хранении наркотиков. В автомобиле музыканта полиция нашла марихуану. По словам Трунова, ситуация для артиста складывается серьезная, но говорить о неизбежном тюремном сроке – пока преждевременно.
«По законодательству Казахстана незаконное перемещение наркотиков через государственную границу квалифицируется по статье 286 УК Республики Казахстан. По части первой этой статьи предусмотрено до пяти лет лишения свободы, однако закон допускает и более мягкие наказания, не связанные с изоляцией от общества. Если подтвердится информация об обнаружении 2,5-10 граммов марихуаны, речь, предварительно, идет о небольшом размере», - отметил Трунов.
По словам адвоката, для квалификации принципиальное значение имеют результаты экспертизы, обстоятельства обнаружения наркотика и доказательства того, что артист знал о его наличии в автомобиле.
«Первоначальный срок ареста составляет два месяца. Это не означает, что артист обязательно проведет все это время в СИЗО. Защита вправе обжаловать арест и добиваться изменения меры пресечения. Вместе с тем следствие может ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей. Судить артиста будут по законам Казахстана, поскольку предполагаемое преступление связано с пересечением его государственной границы. Российское гражданство, если оно имеется, не предоставляет иммунитета от уголовного преследования. Передача дела России теоретически возможна в рамках международного правового сотрудничества, но не происходит автоматически», - также отметил Трунов.
Помимо этого, объяснил юрист, признание в приобретении наркотиков в Бишкеке может существенно осложнить положение артиста, поскольку подтверждает возможное происхождение вещества за пределами Казахстана. Но признание не заменяет доказательств умышленной контрабанды.
Кроме того, учитывая заявление Navai о том, что наркотики он купил в Киргизии, то это уже стало поводом для проведения проверки и там. По местным законам за такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы, а если речь идет об особо крупном размере, то и вовсе до 10. Если уголовное дело в Киргизии будет также возбуждено, то не исключен и запрос об экстрадиции. Но Казахстан, отмечает Трунов, вправе ее отложить до завершения собственного уголовного процесса, а в случае осуждения - до отбытия наказания.
«Главное для защиты - доказать отсутствие умысла на незаконное перемещение наркотиков через границу либо добиться смягчения квалификации. В уголовном процессе важно не только то, что обнаружено, но и то, что доказан умысел. Приговор должен основываться на доказательствах, а не на известности обвиняемого и общественном резонансе», - добавил Трунов.
Ранее НСН сообщала, при каких обстоятельствах Navai был задержан на пограничном пункте «Кордай».
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