Кордайский районный суд Казахстана отправил в СИЗО на два российского рэп-исполнителя Navai (Наваи Бакиров). Двумя днями ранее он был задержан по подозрению в контрабанде и незаконном хранении наркотиков. В автомобиле музыканта полиция нашла марихуану. По словам Трунова, ситуация для артиста складывается серьезная, но говорить о неизбежном тюремном сроке – пока преждевременно.

«По законодательству Казахстана незаконное перемещение наркотиков через государственную границу квалифицируется по статье 286 УК Республики Казахстан. По части первой этой статьи предусмотрено до пяти лет лишения свободы, однако закон допускает и более мягкие наказания, не связанные с изоляцией от общества. Если подтвердится информация об обнаружении 2,5-10 граммов марихуаны, речь, предварительно, идет о небольшом размере», - отметил Трунов.

По словам адвоката, для квалификации принципиальное значение имеют результаты экспертизы, обстоятельства обнаружения наркотика и доказательства того, что артист знал о его наличии в автомобиле.

«Первоначальный срок ареста составляет два месяца. Это не означает, что артист обязательно проведет все это время в СИЗО. Защита вправе обжаловать арест и добиваться изменения меры пресечения. Вместе с тем следствие может ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей. Судить артиста будут по законам Казахстана, поскольку предполагаемое преступление связано с пересечением его государственной границы. Российское гражданство, если оно имеется, не предоставляет иммунитета от уголовного преследования. Передача дела России теоретически возможна в рамках международного правового сотрудничества, но не происходит автоматически», - также отметил Трунов.

Помимо этого, объяснил юрист, признание в приобретении наркотиков в Бишкеке может существенно осложнить положение артиста, поскольку подтверждает возможное происхождение вещества за пределами Казахстана. Но признание не заменяет доказательств умышленной контрабанды.