«Исключить слухи». Расследование крушения самолета Пригожина должно снять вопросы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

По его словам, одна из версий произошедщего - преднамеренное злодеяние. Он также отметил, что в любом случае следует дождаться результатов расследования.





Гибель Пригожина заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев поставил в один ряд с убийством российского политика Бориса Немцова, покушением на бизнесмена Алексея Навального. Об этом он заявил на своем You-Tube-канале.

«Сейчас мы наблюдали классический прием из арсенала англосаксов по созданию нестабильной обстановки в стране. Такие вы вспомните сами, я думаю. Убийство Немцова, пресловутое, которое, как считали англосаксы, особенно считали украинцы, которые это, собственно, организовали, приведет внезапно к майдану в России. «Небесная сотня», которая заставила оппозиционеров на майдане заговорить о том, что они не признают подписанных с Януковичем договоренностей и завершить то, что они начали. Якобы покушение на Навального, которое должно было здесь взбудоражить всех и поднять бунт, и прочее. Типичная технология сакральной жертвы. Убийство оппозиционера – это всегда способ обвинить власть», – напомнил эксперт.