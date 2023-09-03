«Исключить слухи». Расследование крушения самолета Пригожина должно снять вопросы
Результаты расследования крушения самолета, на котором летели основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин и командир Уткин, будут открытыми, за исключением положений под грифом «секретно», считает штурман Костылев.
Адвокат Игорь Трунов, который был участником рассмотрения 15 дел о крушениях самолетов, в том числе лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году в результате теракта, назвал РБК возможную причину, по которой Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не расследует крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедшее 23 августа.
По мнению Трунова, по первым смывам, которые криминалисты делают после крушения, выясняется, была ли взрывчатка – какая и где.
«Возможно, за первые два часа все стало ясно, и встал вопрос, при чем тут МАК. <...> То есть вывод [о причинах катастрофы] мог быть очевиден изначально, поэтому МАК не привлекли», — цитирует РБК адвоката.
В результате расследованием занимается Следственный комитет РФ, Росавиация без МАК.
На Западе поторопились обвинить в произошедшей авиакатастрофе российские власти.
Заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев выразил уверенность в интервью НСН, что расследование причин крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина докажет непричастность к ней российского правительства.
«Произошедшее — результат действий, направленных против России в целом и Путина в частности. Расследование проводится, чтобы исключить любые слухи... Может быть, некоторые аспекты, подпадающие под гриф “секретно”, не будут озвучены. Однако убежден, что результаты расследования будут обязательно донесены до всех весьма полно», — заключил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.
По его словам, одна из версий произошедщего - преднамеренное злодеяние. Он также отметил, что в любом случае следует дождаться результатов расследования.
Гибель Пригожина заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев поставил в один ряд с убийством российского политика Бориса Немцова, покушением на бизнесмена Алексея Навального. Об этом он заявил на своем You-Tube-канале.
«Сейчас мы наблюдали классический прием из арсенала англосаксов по созданию нестабильной обстановки в стране. Такие вы вспомните сами, я думаю. Убийство Немцова, пресловутое, которое, как считали англосаксы, особенно считали украинцы, которые это, собственно, организовали, приведет внезапно к майдану в России. «Небесная сотня», которая заставила оппозиционеров на майдане заговорить о том, что они не признают подписанных с Януковичем договоренностей и завершить то, что они начали. Якобы покушение на Навального, которое должно было здесь взбудоражить всех и поднять бунт, и прочее. Типичная технология сакральной жертвы. Убийство оппозиционера – это всегда способ обвинить власть», – напомнил эксперт.
Ранее Бразилия предлагала помощь в расследовании, поскольку разбившийся джет Embraer Legacy 600 был произведен в Бразилии, но получили отказ российской стороны.
Дело о крушении самолета Embraer основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили вести следователю Ивану Сибуле, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и подтвердил источник РБК. Следователь вел такие громкие дела, как крушение бизнес-джета во Внуково в 2014-м году, где погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, а также аварию с SSJ100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек.
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