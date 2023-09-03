«Исключить слухи». Расследование крушения самолета Пригожина должно снять вопросы

Результаты расследования крушения самолета, на котором летели основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин и командир Уткин, будут открытыми, за исключением положений под грифом «секретно», считает штурман Костылев.

Адвокат Игорь Трунов, который был участником рассмотрения 15 дел о крушениях самолетов, в том числе лайнера Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году в результате теракта, назвал РБК возможную причину, по которой Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не расследует крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедшее 23 августа.

Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК

По мнению Трунова, по первым смывам, которые криминалисты делают после крушения, выясняется, была ли взрывчатка – какая и где.

«Возможно, за первые два часа все стало ясно, и встал вопрос, при чем тут МАК. <...> То есть вывод [о причинах катастрофы] мог быть очевиден изначально, поэтому МАК не привлекли», — цитирует РБК адвоката.

В результате расследованием занимается Следственный комитет РФ, Росавиация без МАК.

МАК заявил, что не будет расследовать крушение самолета Пригожина

На Западе поторопились обвинить в произошедшей авиакатастрофе российские власти.

Заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев выразил уверенность в интервью НСН, что расследование причин крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина докажет непричастность к ней российского правительства.

«Произошедшее — результат действий, направленных против России в целом и Путина в частности. Расследование проводится, чтобы исключить любые слухи... Может быть, некоторые аспекты, подпадающие под гриф “секретно”, не будут озвучены. Однако убежден, что результаты расследования будут обязательно донесены до всех весьма полно», — заключил он.

«Преднамеренное злодеяние»: Песков оценил версии крушения самолета Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

По его словам, одна из версий произошедщего - преднамеренное злодеяние. Он также отметил, что в любом случае следует дождаться результатов расследования.


Гибель Пригожина заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев поставил в один ряд с убийством российского политика Бориса Немцова, покушением на бизнесмена Алексея Навального. Об этом он заявил на своем You-Tube-канале.

«Сейчас мы наблюдали классический прием из арсенала англосаксов по созданию нестабильной обстановки в стране. Такие вы вспомните сами, я думаю. Убийство Немцова, пресловутое, которое, как считали англосаксы, особенно считали украинцы, которые это, собственно, организовали, приведет внезапно к майдану в России. «Небесная сотня», которая заставила оппозиционеров на майдане заговорить о том, что они не признают подписанных с Януковичем договоренностей и завершить то, что они начали. Якобы покушение на Навального, которое должно было здесь взбудоражить всех и поднять бунт, и прочее. Типичная технология сакральной жертвы. Убийство оппозиционера – это всегда способ обвинить власть», – напомнил эксперт.

Путин выразил соболезнования семье Пригожина

Ранее Бразилия предлагала помощь в расследовании, поскольку разбившийся джет Embraer Legacy 600 был произведен в Бразилии, но получили отказ российской стороны.

Дело о крушении самолета Embraer основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили вести следователю Ивану Сибуле, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и подтвердил источник РБК. Следователь вел такие громкие дела, как крушение бизнес-джета во Внуково в 2014-м году, где погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, а также аварию с SSJ100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек.




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