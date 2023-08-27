Сакральная жертва? Крушение самолета Евгения Пригожина обрастает версиями
В России рассуждают о силах, причастных к крушению самолета, на котором летел основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, и дальнейшей судьбе ЧВК и ее лидера.
Следственный комитет России установил личности всех погибших при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области.
Установлены личности всех 10 погибших. Они соответствуют списку, который предоставила Росавиация.
Российские власти не будут делать героя из основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, при этом поклонники могут создать его культ, допустил в интервью НСН политолог Константин Калачев.
«Властная и военная вертикаль полностью спокойны... Наверное, отдадут должное его заслугам, но превращать в народного героя не будут. Народ сам может его героизировать, как героизировали Стеньку Разина или Емельяна Пугачева, но до Разина и Пугачева Пригожин не дотянул. Мне кажется, что все это очень быстро забудется, последствий для политической системы никаких не будет, все будет ровно... Я думаю, что его героизировать не будут, но, конечно, будет культ, как культ поклонников Цоя: «Цой жив!». Будет такой же культ: «Пригожин жив!» », - сказал Калачев.
В девяти случаях из десяти структуры, подобные ЧВК «Вагнер», в случае смерти руководителя ждет самоуничтожение, однако вместо нее может быть создана другая ЧВК, все ресурсы для этого есть. Об этом НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
«Сложно сказать, насколько сохранится управление в ЧВК “Вагнер”. В девяти случаях из десяти в подобной ситуации структура самоуничтожается. Поэтому боюсь, что ЧВК в прежнем виде больше не будет существовать. Другое дело, что уж очень хороша сама идея. Из одной ЧВК может вылупиться другая, этакое преображение. Для этого есть идея, концепция, люди и ресурсы. Очень многое будет зависеть от того, кто возьмет на себя инициативу и как он с этим сможет справиться. Здесь важна не только и не столько поддержка российских властей — важно и то, сможет ли добиться руководство ЧВК “Вагнер” сохранения управления структурой», — сказал Подберезкин.
23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в районе 18 часов по московскому времени. На борту Embraer ERG 135 находились 10 человек, включая трех членов экипажа.
Частный самолет разбился под селом Куженкино в Тверской области, примерно в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае. На данный момент следствие рассматривает несколько версий произошедшего: ошибка пилотирования, технические неполадки, а также внешнее воздействие, пишет РБК. Официальных версий власти пока не выдвигали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом лидер партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов намекнул на украинский след. А командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что смерть Пригожина могла быть выгодна США и Франции, мечтающим «убить двух зайцев – отстранить Россию от Африки и создать смуту внутри России».
Гибель Пригожина заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев поставил в один ряд с убийством российского политика Бориса Немцова, покушением на бизнесмена Алексея Навального. Об этом он заявил на своем You-Tube-канале.
«Сейчас мы наблюдали классический прием из арсенала англосаксов по созданию нестабильной обстановки в стране. Такие вы вспомните сами, я думаю. Убийство Немцова, пресловутое, которое, как считали англосаксы, особенно считали украинцы, которые это, собственно, организовали, приведет внезапно к майдану в России. «Небесная сотня», которая заставила оппозиционеров на майдане заговорить о том, что они не признают подписанных с Януковичем договоренностей и завершить то, что они начали. Якобы покушение на Навального, которое должно было здесь взбудоражить всех и поднять бунт, и прочее. Типичная технология сакральной жертвы. Убийство оппозиционера – это всегда способ обвинить власть», – напомнил эксперт.
Примерно через сутки на случившееся отреагировал президент России Владимир Путин, выразивший соболезнование семьям погибших и рассказавший о своих взаимоотношениях с Пригожиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о звучащих на Западе заявлениях о якобы причастности Кремля к авиаинциденту, назвал их абсолютной ложью.
Дело о крушении самолета Embraer основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили вести следователю Ивану Сибуле, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и подтвердил источник РБК. Следователь вел такие громкие дела, как крушение бизнес-джета во Внуково в 2014-м году, где погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, а также аварию с SSJ100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек.
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