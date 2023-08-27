Сакральная жертва? Крушение самолета Евгения Пригожина обрастает версиями

В девяти случаях из десяти структуры, подобные ЧВК «Вагнер», в случае смерти руководителя ждет самоуничтожение, однако вместо нее может быть создана другая ЧВК, все ресурсы для этого есть. Об этом НСН заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Сложно сказать, насколько сохранится управление в ЧВК “Вагнер”. В девяти случаях из десяти в подобной ситуации структура самоуничтожается. Поэтому боюсь, что ЧВК в прежнем виде больше не будет существовать. Другое дело, что уж очень хороша сама идея. Из одной ЧВК может вылупиться другая, этакое преображение. Для этого есть идея, концепция, люди и ресурсы. Очень многое будет зависеть от того, кто возьмет на себя инициативу и как он с этим сможет справиться. Здесь важна не только и не столько поддержка российских властей — важно и то, сможет ли добиться руководство ЧВК “Вагнер” сохранения управления структурой», — сказал Подберезкин.

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