Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследованием дела о крушении самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина занимается Следственный комитет страны, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это российское расследование и оно будет носить именно внутрироссийский характер.

«Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может», - заключил представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters заявило, что бразильский производитель самолёта Embraer предложил России совместное расследование, однако получил отказ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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