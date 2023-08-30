Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследованием дела о крушении самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина занимается Следственный комитет страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, это российское расследование и оно будет носить именно внутрироссийский характер.
«Это именно наше российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может», - заключил представитель Кремля.
Ранее агентство Reuters заявило, что бразильский производитель самолёта Embraer предложил России совместное расследование, однако получил отказ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru