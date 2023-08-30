МАК заявил, что не будет расследовать крушение самолета Пригожина.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что не будет расследовать крушение самолета Пригожина.

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В организации подчеркнули, что обстоятельства произошедшего не комментируют.

Ранее Бразилия предлагала помощь в расследовании, поскольку разбившийся джет Embraer Legacy 600 был произведен в Бразилии, но получили отказ российской стороны.

После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Шустров
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