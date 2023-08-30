МАК заявил, что не будет расследовать крушение самолета Пригожина.
30 августа 202317:50
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что не будет расследовать крушение самолета Пригожина.
В организации подчеркнули, что обстоятельства произошедшего не комментируют.
Ранее Бразилия предлагала помощь в расследовании, поскольку разбившийся джет Embraer Legacy 600 был произведен в Бразилии, но получили отказ российской стороны.
После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru