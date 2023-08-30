«Преднамеренное злодеяние»: Песков оценил версии крушения самолета Пригожина

По его словам, одна из версий произошедщего - преднамеренное злодеяние. Он также отметил, что в любом случае следует дождаться результатов расследования.

«Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу это точно сформулировать... Давайте всё-таки дождемся результатов расследования, которое ведёт Следственный комитет", - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что расследование крушения будет носить именно внутрироссийский характер, о каком-то международном аспекте речи быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».