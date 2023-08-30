«Преднамеренное злодеяние»: Песков оценил версии крушения самолета Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.
По его словам, одна из версий произошедщего - преднамеренное злодеяние. Он также отметил, что в любом случае следует дождаться результатов расследования.
«Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу это точно сформулировать... Давайте всё-таки дождемся результатов расследования, которое ведёт Следственный комитет", - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что расследование крушения будет носить именно внутрироссийский характер, о каком-то международном аспекте речи быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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