«Преднамеренное злодеяние»: Песков оценил версии крушения самолета Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.

Сакральная жертва? Крушение самолета Евгения Пригожина обрастает версиями

По его словам, одна из версий произошедщего - преднамеренное злодеяние. Он также отметил, что в любом случае следует дождаться результатов расследования.

«Поскольку нет выводов расследования, то я вам не могу это точно сформулировать... Давайте всё-таки дождемся результатов расследования, которое ведёт Следственный комитет", - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что расследование крушения будет носить именно внутрироссийский характер, о каком-то международном аспекте речи быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Шустров
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРасследованиеКрушение СамолётаЕвгений Пригожин

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