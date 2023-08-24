Дело о крушении самолета Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total
Дело о крушении самолета Embraer основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет вести следователь Иван Сибула, сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и подтвердил источник РБК.
Следователь вел такие громкие дела, как крушение бизнес-джета во Внуково в 2014-м году, где погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, а также аварию с SSJ100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек.
23 августа бизнес-джет Евгения Пригожина, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в районе 18 часов по московскому времени. На борту Embraer ERG 135 находились 10 человек, включая трех членов экипажа.
Частный самолет разбился под селом Куженкино в Тверской области, примерно в 50 километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае. На данный момент следствие рассматривает несколько версий произошедшего: ошибка пилотирования, технические неполадки, а также внешнее воздействие, пишет РБК. Официальных версий власти пока не выдвигали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru